Stimpfachs Bürgermeister Matthias Strobel hat am Montag die neue E-Ladesäule mit zwei Zapfpunkten am Parkplatz beim Rathaus offiziell in Betrieb genommen.

„Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es endlich verwirklicht“, freut sich Stimpfachs Bürgermeister Matthias Strobel über die Fertigstellung des wichtigen Projekts. Über ein Jahr ist seit dem Beschluss vergangen, ehe endlich eine Tiefbaufirma für die Verlegung der Leitungen gefunden worden sei, erklärt Heidrun Benedikter von der ENBW ODR.

Zwei Plätze zum Laden

Die Firma ist Betreiber und Eigentümer der Ladesäule, die Gemeinde Stimpfach hat das Grundstück dafür bereitgestellt. Zwei Parkplätze sind nun für das Aufladen von E-Automobilen reserviert. Markierungen und Hinweisschilder wurden inzwischen angebracht.

„Der Standort mitten in Stimpfach und direkt an der Straße mit ausreichend Beleuchtung ist ideal, da können sich auch Frauen nachts sicher fühlen“, so Heidrun Benedikter. ENBW ODR sorgt für einen reibungslosen Ablauf und investiert als regionaler Energiedienstleister großflächig in den Ausbau des öffentlichen Ladeinfrastrukturnetzes.

Mobilitätswandel bei Bürgern

Mit dieser Investitionsoffensive wird die Voraussetzung für einen Mobilitätswandel bei den Bürgern in der Region geschaffen. Bereits seit Ende 2018 betreibt die ODR im Versorgungsgebiet 27 Ladesäulen mit insgesamt 44 Ladepunkten.

Weitere 20 Ladesäulen mit 35 Ladepunkten sind in diesem Jahr bereits in Planung oder sogar schon im Bau. Mittelfristig soll jede Kommune über mindestens eine eigene Ladesäule verfügen.

„Es handelt sich hierbei allerdings um keine Schnellladestation“, betont Strobel. Rund drei Stunden würde es dauern, bis ein E-Fahrzeug mit maximal 22 Kilowatt Ladeleistung ganz voll getankt wäre. „Eine Schnellladestation wäre viel zu teuer geworden. Aber um zwischendurch zu tanken und nebenher Erledigungen zu machen, ist der Parkplatz am Rathaus optimal“, erklärt Heidrun Benedikter den anwesenden Gemeinderäten, die zur Eröffnung der Ladesäule als ersten Tagesordnungspunkt ihrer Gemeinderatssitzung vor Ort waren und sich die neue Stromtankstelle selbst anschauten.

Die Ladesäule kann von jedem genutzt werden. Bis zum 15. Juli kann man dort kostenlos Strom tanken, danach benötigt man eine Ladekarte beziehungsweise bezahlt.

Ladestation für Pedelecs

Als nächsten Schritt überlegt die Gemeinde, auch für E-Bikes und Pedelecs eine Ladestation anzuschaffen, die sie allerdings kaufen und auch selbst betreiben müsste. „Hierfür müsste man erst noch einen geeigneten Platz finden“, so Bürgermeister Matthias Strobel. Sinnvoll wäre sicher ein Platz irgendwo in der Nähe des Kocher-Jagst-Radwegs. Dieses zusätzliche kostenlose Angebot für Radfahrer könnte die Attraktivität der Gemeinde bei Touristen weiter steigern.

