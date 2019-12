Wir wollten der Gesellschaft etwas zurückgeben, indem wir etwas Gemeinnütziges und Soziales für unsere Mitmenschen leisten“ – so begründet Hosta-Geschäftsführerin Laura Opferkuch die Spende von 100.000 Euro des Unternehmens aus Randenweiler beim RTL-Spendenmarathon.

„Es werden drei Trinkwasserbrunnen in Ghana gebaut, die dort dringend benötigt werden und vielen Menschen den Zugang zu Trinkwasser ermöglichen“, erklärt Opferkuch. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, Menschen in dieser Region zu helfen und den Bau von Brunnen zu gewährleisten, da uns die Situation vor Ort bekannt ist.“ ln den ländlichen Regionen Ghanas führt verunreinigtes Wasser und fehlende Hygiene häufig zu Krankheiten.

Warum das Geld gerade an die gemeinnützige Stiftung „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ gespendet wurde? Weil Opferkuch davon überzeugt ist, „dass bei dieser Aktion das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird“ und die Menschen Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

Hosta-Werbebotschafterin Evelyn Burdecki überreicht die Spende offiziell

Das Unternehmen ist durch die West African Mills Company Ltd., kurz Wamco, auch in Ghana aktiv. In Westafrika werden laut Firma Halbfabrikate, unter anderem Kakaomasse und -butter hergestellt, die überwiegend in den Gesellschaften der Hosta Group zur Herstellung von Schokolade verwendet werden.

Übergeben wurde die Spende an RTL von Evelyn Burdecki (siehe Info). Sie ist derzeit Testimonial, also Werbebotschafterin, für die Hosta-Produkte Mr. Tom und Mr. Jim. Zum Zeitpunkt der Übergabe war Opferkuch selbst in Ghana und dachte, „dass es eine schöne Überraschung für Evelyn wäre, die Spende zu präsentieren, da sie sich ebenfalls für den Spendenmarathon engagiert hat“.

Wo genau die drei Trinkwasserbrunnen gebaut werden sollen, steht noch nicht fest. Zunächst soll geprüft werden, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Dabei engagiert sich das Unternehmen mit Sitz in der Gemeinde Stimpfach nicht nur in Ghana: Auch in der Region unterstützt Hosta unter anderem Vereine, Kindergärten und Schulen. Außerdem ist Hosta Sponsor des VfR Altenmünster, der Hakro Merlins und des MMA-Kämpfers Christian Jungwirth.