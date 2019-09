Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Weipertshofen zur Beschlussfassung der Satzung des Baugebiets „Schlotfeld II“ gab es einige Nachfragen und Anregungen von den rund 20 Zuhörern während der Bürgerfragestunde. Viele Stellungnahmen von Privatpersonen gingen zudem bereits im Vorfeld ein. So nahm allein dieser Tagesordnungspunkt rekordverdächtige zwei Stunden ein. Änderungen gab es letztlich aber keine mehr zu den Ergebnissen und Sitzungsunterlagen der vo­rangegangenen Bauausschusssitzung. Das Bebauungsplanverfahren Schlotfeld II in Weipertshofen wurde bereits vor drei Jahren begonnen, erst im November 2018 wurde dann im Gemeinderat der Beschluss gefasst, den Bebauungsplan in einem vereinfachten Verfahren aufzustellen, damit Wohnbauflächen schnell auf den Markt kommen. Das südlich angrenzende Baugebiet „Schlotfeld I“ ist bis auf einen Bauplatz bereits bebaut.

30 Baulücken geschlossen

Das Regierungspräsidium wies die Verwaltung im Vorfeld darauf hin, die innerörtliche Bebauung solle doch Vorrang haben, bevor ein neues Baugebiet ausgewiesen werde. „Wir haben in den letzten zehn Jahren rund 30 innerörtliche Baulücken geschlossen“, hält Stimpfachs Bürgermeister Matthias Strobel dagegen. „Die Innenentwicklung hat also ebenso stattgefunden.“

Bei der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Anfang des Jahres wurden vonseiten der Bevölkerung mehrere Einsprüche eingelegt. Diese bezogen sich schwerpunktmäßig darauf, statt einer Ringstraße eine zweite Ausfahrt im Norden des rund 2,3 Hektar großen Baugebiets zu bauen und gegen die Ausweisung von vier Mehrparteienhäusern mit fünf bis acht Wohneinheiten.

„Die Verwaltung hat zusammen mit Gemeinde- und Ortschaftsräten zwei Gesprächstermine mit den einwendenden Personen durchgeführt“, erklärt Strobel. Dabei wurden auch Zugeständnisse gemacht und Kompromisse geschlossen. Beispielsweise wurde festgelegt, die maximalen Höhen der Gebäude je nach Dachform auf 10,5 Meter zu beschränken. Außerdem wird der Gemeinderat über den Verkauf dieser Grundstücke entscheiden. Und dies erst, nachdem er sich die Konzepte von Investoren hat vorstellen lassen, um Einfluss nehmen zu können. „Wir wollen nicht, dass hier viereckige Blöcke entstehen, da hat das Gremium aber die Hand drauf“, so Strobel

„Es gibt einen Mangel an Mietwohnungen“, erklärt der Bürgermeister. Beinahe wöchentlich gebe es Nachfragen im Rathaus. „Wir müssen Wohnraum in Stimpfach schaffen, auch für die Leute, die hier arbeiten.“ Zudem sei es ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, in jedem Neubaugebiet Flächen für Mehrfamilienhäuser auszuweisen.

Tempo 30 im Neubaugebiet

Um parkende Autos auf der Ringstraße möglichst zu vermeiden, werden für größere Wohnungen zwei statt 1,5 Stellplätze vorgeschrieben, die auf dem jeweiligen Grundstück bereit gestellt und mit den Wohnungen vermietet werden müssen. 50 Prozent der Wohneinheiten in den Mehrfamilienhäusern müssen dem öffentlichen Wohnungsmarkt dauerhaft zugänglich sein. Zudem wurden zusätzliche öffentliche Parkplätze eingeplant und die Straßenführung wird verschwenkt, um die Geschwindigkeit der durchfahrenden Autos zu drosseln. Das ganze Baugebiet wird zur Tempo-30-Zone.

Ein Zebrastreifen in Höhe der Bushaltestelle zur sicheren Überquerung der Crailsheimer Straße wird eingerichtet. Dies ist auch ein wichtiges Argument dafür, warum es keine zweite Ausfahrt aus dem neuen Wohngebiet gibt. Die Fußgänger werden nun zu der sicheren Überquerung alternativlos geführt. „Ein so kleines Baugebiet braucht keine zwei Zufahrten“, erklärt Strobel. 19 Grundstücke für Einfamilienhäuser mit bis zu zwei Wohnungen und einer Fläche von jeweils 700 bis 900 Quadratmetern werden dort außerdem angeboten.

All diese Beschlüsse haben zu mehr Akzeptanz bei den betroffenen Personen geführt. Die eingegangenen Einwendungen zum Bebauungsplan Schlotfeld II wurden nun auch vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. „Wir nehmen die Anregungen der Bürgerschaft ernst und haben einiges in die Planung einfließen lassen“, so Gemeinderat August Schirle. „Recht machen kann man es sowieso nicht jedem“, betonte Bürgermeister Strobel. Die Abwägungen werden nun den einwendenden Personen zugesandt, die Satzung zum Bebauungsplan wurde einstimmig beschlossen.

Reservierungen nicht möglich

Und wie geht es nun weiter? „Mit der öffentlichen Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtskräftig“, erklärt Kämmerer Wilhelm Hanselmann. „Danach wird ein Fachingenieursbüro die Erschließung planen und ausschreiben.“ Die Erschließung ist in zwei Bauabschnitten geplant. Nach dem Bau der Erschließungsanlagen und Festsetzung des Bauplatzpreises startet die Vermarktung frühestens Ende 2020, Reservierungen im Vorfeld sind allerdings nicht möglich.

