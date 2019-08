Dominik Holl aus Rechenberg ist als Koch ein gutes Stück auf der Karriereleiter nach oben gekommen.

Kochen und Backen aus Leidenschaft, gewürzt mit persönlichem Ehrgeiz, prägen den Alltag von Dominik Holl aus Stimpfach-Rechenberg. Seit seiner Kindheit hat sich der Koch der Zubereitung exquisiter Speisen verschrieben. Seine Berufslaufbahn begann er im Landhaus Rettenmeier in Jagstzell. Inzwischen nimmt er mit Erfolg an internationalen Gourmetwettbewerben teil.

Das gute Gespür für wohlschmeckende Küche und gehobene Backkunst hat Dominik Holl, so meint er, von seiner Mutter geerbt. Schon als Kind hat er gemeinsam mit ihr gekocht. „Die Vorlagen für meine Rezepte stammen überwiegend aus alten Kochbüchern meiner Oma“, erzählt er. Dabei liebt der 22-Jährige, der als Chef de Partie in einem Sterne­restaurant in Nürnberg arbeitet, ebenso neue kulinarische Experimente aus der gehobenen Küche.

Sternekoch Schwäbisch Hall Restaurant „Die Eisenbahn“ wird in der FAZ gelobt In den höchsten Tönen lobt der stellvertretende Feuilleton-Chef Jakob Strobel y Serra das Restaurant des Sternekochs Josef Koch und seines Sohns Thomas.

Beim Vorentscheid zum „Koch des Jahres“ vor einigen Wochen in Essen entschied Holl gemeinsam mit einem befreundeten Koch mit seinen Kreationen den Wettbewerb für sich. Im Oktober tritt er beim Finale in Köln an. Ausgezeichnet wurde der Spitzenkoch für seine Leistungen unter anderem mit der „Goldenen Schüssel“.

Dominik Holl möchte niemals Fernsehkoch werden

„Kochsendungen im Fernsehen finde ich interessant, aber ich möchte niemals ein Fernsehkoch werden.“ Auch den Schritt in die Selbstständigkeit möchte Holl, der in Stimpfach die Grundschule und später die Eugen-­Bolz-Realschule in Ellwangen besucht hat, nicht riskieren. „Mit der Anstellung in meinem Restaurant habe ich ein sicheres und geregeltes Einkommen und eine vernünftige Arbeitszeit“, erklärt er. Die Arbeitseinsätze und die Herausforderungen an den hohen Festtagen wie Weihnachten oder Ostern nimmt der Küchenchef gerne in Kauf. „Dafür habe ich ja an Wochentagen frei“, entgegnet er.

Privat liebt Dominik Holl eher eine bodenständige Küche. „Ich esse sehr gerne Linsen mit Spätzle.“ In der Freizeit macht er Sport und schaut gerne Spielfilme an.

