Aus den drei Grillplätzen in Fichtenau werden nach einer hitzigen Diskussion zwei. Aufgegeben wird der bei der Bildkapelle in Matzenbach, die in Wildenstein und Lautenbach bleiben vorerst bestehen.

Die drei Grillplätze in der Gemeinde Fichtenau könnten so schön sein, doch sie leiden teilweise unter Vermüllung und Verwüstung. Als Beleg für die Zustände lieferte die Verwaltung in der Februar-Sitzung des Gemeinderates einige Bilder, verbunden mit dem Vorschlag, zwei der drei Plätze aufzugeben: den bei der Bildkapelle in Matzenbach und den am Storchenweiher in Lautenbach.

Der dritte Grillplatz in Wildenstein an der Schnepfenstange bleibt verschont, Beschwerden sind keine bekannt. „Falls sich künftig alles dort konzentrieren sollte und es dann dort ausartet, müsste man dies nochmals überdenken“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Partys und Motorengeheul

Warum ausartet? Beim Grillplatz in Matzenbach finden oft Partys statt, Unbekannte verbrannten die Verbotsschilder, die die Gemeinde im vergangenen Sommer wegen der Trockenheit aufstellte. Manchmal fanden Teile von Spielgeräten, große Äste und Müll den Weg ins Feuer. Zudem gingen regelmäßig Meldungen über geklautes Holz ein, das in der Nähe des Platzes gelagert wurde.

Beim Grillplatz in Lautenbach beschwerten sich vermehrt Bürger über Leute, die spät in der Nacht beim Wegfahren die Motoren ihrer Autos aufheulen ließen. In der Sitzungsvorlage ist außerdem von entgleisten Partys die Rede. Am nächsten Tag räumte der Bauhof dann Müll und Scherben auf.

Im Gemeinderat entwickelt sich eine hitzige Diskussion. Stefan Eckert und Martin Bleicher plädieren dafür, die „Rechtsverordnung der Gemeinde Fichtenau über die Benutzung des Storchenweihers“ durchzusetzen. Diese trat am 3. Juli 2017 in Kraft. „Wie schaffen wir es, die Verordnung einzuhalten?“, fragt sich Bleicher. Die Antwort gibt Eckert: „Kontrolle!?“ Daraufhin wieder Bleicher: „Ich mache die ersten zwei Kontrollen. Wenn jeder zwei macht, decken wir den Sommer ab. Unser Thema ist, dass wir eine Verordnung haben, die nicht eingehalten wird.“

Nach Bleicher meldet sich keiner freiwillig. Dass es wohl nicht so einfach ist mit den Kontrollen, lässt schon die Bemerkung von Bürgermeisterin Anja Wagemann erahnen: „Die haben alle Angst. Bevor ich mir da Prügel einfange.“

Gabi Frühwirth ist dagegen, die Grillstellen abzuschaffen. Sie selber habe schon vor 30 Jahren in Matzenbach gegrillt und nicht gleich den Wald abgefackelt. „Wenn wir den jungen Leuten das wegnehmen“, findet sie, „lösen wir das Problem nicht.“ Für Steffen Lüdtke ist der Storchenweiher „der schönste Platz in der Gemeinde“ und deshalb sollte man dort das Grillen ermöglichen. „Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren“, so sagt es Wagemann.

Auf www.fichtenau.de wirbt die Gemeinde mit dem bei Gästen, Anglern und Sportlern bekannten Storchenweiher, „mit Beachvolleyballfeld und Grillstelle“. Das wird auch künftig so sein, denn 14 Gemeinderäte stimmen für den Erhalt des Grillplatzes in Lautenbach, zwei sind dagegen. Ein anderes Bild zeigt sich beim Grillplatz an der Bildkapelle in Matzenbach. Neun Gemeinderäte sind dafür, ihn aufzugeben, sieben hätten ihn gerne behalten.

