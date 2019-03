Versorgung Statt Apotheke erweitert Zentrum Mensch

Satteldorf / Guido Seyerle

Die Anzahl der Fachgeschäfte nimmt genauso wie die der Apotheken stetig ab. Allein im ersten Halbjahr 2018 ging die Zahl der Apotheken in Deutschland um 157 zurück und beträgt nach Angaben der Deutschen Apothekerzeitung noch 19 591. 202 Schließungen standen nur 45 Neueröffnungen gegenüber.

Könnte es in Satteldorf trotzdem mit einer Neueröffnung klappen? Die Fachzeitschrift „Apotheke und Markt“ rät: „Eine gute Gegend mit hoher Kaufkraft allein reicht nicht aus als attraktiver Standort. Denn wenn die Einwohner den ganzen Tag überwiegend aushäusig bei der Arbeit sind und es vor Ort auch kaum Geschäfte oder Frequenzbringer wie die Post gibt, dann werden auch die Einkäufe inklusive Rezepteinlösung meist woanders getätigt.“

Der Gemeinderat in Satteldorf musste in seiner Sitzung im Januar eine Entscheidung treffen: Entweder wird die Suche nach einem Apotheker für die am Ortseingang dafür vorgesehenen Räumlichkeiten direkt neben der Praxis Zentrum Mensch und Wand an Wand zur Praxis von Dr. Christoph Simsch fortgesetzt. Oder man vermietet die 205 Quadratmeter des 2016 gebauten Gebäudes anderweitig, nachdem die Gemeinde den Innenausbau fertiggestellt hat. Dieser war bisher zurückgestellt worden, um die Anforderungen eines künftigen Mieters berücksichtigen zu können.

Öffentliche Ausschreibung

„Für unsere Gemeinde haben wir ein sehr gutes medizinisches Angebot“, sagte Bürgermeister Kurt Wackler. Es haben wiederholt Gespräche mit Interessenten für eine Apotheke stattgefunden. „Aber es hat keinen konkreten Ansatz gegeben. Die Ansiedlung einer Apotheke ist bisher nicht gelungen.“ Trotzdem bleibe es das Ziel, irgendwann eine Apotheke dort anzusiedeln. Wackler umriss die Problematik: „Die Umsatzerwartung einer Apotheke hängt wesentlich von der Zahl der am Ort tätigen niedergelassenen Allgemein- und Fachärzte ab. Die Konzentration auf weniger Standorte und der zunehmende Internethandel erschweren die Bemühungen der Gemeinde zusätzlich.“ Im Herbst wurde deshalb die Vermietung der direkt an Dr. Simsch angrenzenden Räume öffentlich ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Praxis Zentrum Mensch. „Dort soll es neben Reha-Sport und Funktionstraining in Zukunft auch Ergotherapie und Logopädie geben“, umreißt Wackler das Angebot.

Alle Räume belegt

Derzeit ist die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit dem Architekturbüro Günther aus Schnelldorf dabei, die Gewerke auszuschreiben. Ziel ist es, in der nächsten Gemeinderatssitzung die ersten Gewerke wie den Trockenbau zu vergeben. Damit wären dann alle Räumlichkeiten im Dienstleistungszentrum in der Haller Straße belegt. „Optimal wäre es, wenn wir vor den Sommerferien mit dem Innenausbau fertig wären“, sagte Wackler. Die Kostenschätzung dafür beträgt 185 000 Euro. Dabei wurde die Technik für den neuen Mieter so angeordnet, dass eventuell später auch eine andere Nutzung möglich wird.

Ob eine Apotheken-Filiale eine Option ist, bleibt abzuwarten. Die Steuerberatungsgesellschaft Treuhand hat kürzlich ermittelt, dass der Filialtrend eventuell zu Ende gehen könnte. Es gebe immer mehr ertragsschwache Zweit- und Drittapotheken. 900 sollen ein Betriebsergebnis von unter 25 000 Euro erwirtschaften, so berichtet Treuhand.