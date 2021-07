Langenburg ist eine Hochburg der durch Starkregen gefährdeten Kommunen. Bereits in der Juni-Sitzung des Gemeinderats waren starke Regenfällen Thema, die unter anderem im Grabenweg für Wassereinbrüche in Wohnhäusern und für Rückstauungen durch den Kanal gesorgt hatten. Bürgermeister Wolfgang Class bestätigte, dass es diese Probleme in weiten Teilen Langenburgs gibt. Den Eigentümern wurde empfohlen, in jedem Fall eine Rückstauklappe zu v...