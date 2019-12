Der Ansturm ist überwältigend. Punkt 11 Uhr ist die Weinberghalle proppenvoll mit Menschen. Geduldig stehen sie an, bis an einem von 18 Tischen wieder ein Platz zur Typisierung ihrer genetischen Merkmale frei wird. 42 Freiwillige nehmen allgemeine Daten zur Person auf und fragen nach dem Gesundheitszustand. Jeweils drei mit ihrem Speichel durchfeuchtete Wattestäbchen stecken die Spender selbst in die Aufbewahrungsröhrchen. Was ihnen allen bewusst ist: Findet sich irgendwo auf der Welt ein „Match“ mit einer an Blutkrebs erkrankten Person, werden sie vor der mehrstündigen Entnahme von Stammzellen aus ihrem Blut Spritzen bekommen oder sich einer OP zur Entnahme von Knochengewebe unterziehen. Trotzdem sind Spendenwillige aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus dem Ruf „Helft mit – für Niklas und andere“ gefolgt.

Familienmitglieder und Freunde der Familie des an akuter lymphatischer Leukämie erkrankten Sechsjährigen aus Mittelfischach haben die Aktion zusammen mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) organisiert.

Beeindruckter DKMS-Mitarbeiter: Größenordnung ist ungewöhnlich

Andreas Bausch leitet die Aktion vor Ort. Er und sein Team haben zuvor die Freiwilligen in den Registrierungsprozess eingewiesen. „Es kommt öfter vor, dass Privatpersonen mit unserer Unterstützung eine solche Aktion auf die Beine stellen, aber in dieser Größenordnung ist das wirklich ungewöhnlich“, sagt der Werkstudent der DKMS Tübingen beeindruckt. Niklas’ Tante Nicole Filbry und ihre vier Mitorganisatoren haben 122 Helfer mobilisiert. Sie kommen aus der Schule – auch die Lehrerin von Niklas ist dabei – und dem Kindergarten, dem Sportverein des kleinen Patienten, vom Fastnachtsverein Bühlertann und dem großen Freundeskreis der Familie. Die Veranstaltung entwickelt sich zu einer Art Volksfest. Mehrere Metzgereien aus der Umgebung haben Würstchen für den Imbissstand gespendet, zahllose Torten wurden von den Landfrauen und andere Hobbybäckern beigesteuert.

Vereine und Firmen spenden Geld

Charly Wiedmann, Jugendleiter des MSV Bühlertann, ist mit einem Scheck über 555 Euro erschienen: Es handelt sich um den kompletten Kasseninhalt der Jugendabteilung. 500 Euro überreicht der TSV Neuenstadt, 1500 Euro die Obersontheimer Immobilienfirma Laukenmann. Die Feuerwehr Obersontheim tritt geschlossen zur Registrierung an. Gisbert Hetzler aus Neuenstadt, dessen Sohn 2011 durch eine Stammzellenspende gerettet wurde, sammelt seither bei Radtouren regelmäßig Geld für DKMS-Aktionen. 1000 Euro hat er mitgebracht. Die Spendenbox quillt fast über.

Stammzellenspender aus Leuzendorf berichtet

Niklas Unbehauen kann Fragen zur Stammzellenspende aus erster Hand beantworten: Der 18-jährige Leuzendorfer hat sich vor wenigen Wochen der Entnahme aus seinem Blut unterzogen. Das Material ist für eine Frau in Kanada. Nächsten Monat wird er erfahren, wie es ihr geht: „Der Kontakt wird aus Datenschutzgründen anonym über die DKMS abgewickelt“, erklärt der Namensvetter der Hauptperson des Tages. Wenn die Behandlung anschlage, dürfte er die Frau in zwei Jahren persönlich kennenlernen.

„Ich habe kleine Kinder und es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich registrieren lasse“, stellt ein 39-jähriger Mann aus Gschwend fest. „Es kann ja jeden treffen.“ Lotta und Janina aus Hall, beide 19, würden sich selbst vor einer OP zur Stammzellenentnahme nicht fürchten: „Wir sind dann ja in guten Händen.“ Auf Grund gesetzlicher Vorgaben gilt für Spender eine Altersbeschränkung zwischen 17 und 61 Jahren. „Bei bis zu 55-Jährigen lohnt es sich für uns, sie aufzunehmen“, erläutert Andreas Bausch. Glück für Silke Maisch: „Mir reicht’s gerade noch“ , strahlt die Geifertshofenerin. „Ich könnte ein Leben retten. Das ist die beste Tat, die ein Mensch vollbringen kann.“

Noch über eine Stunde nach dem für 15 Uhr geplanten Ende der Veranstaltung werden Spender registriert. 1071 Personen haben sich an diesem Tag in die Kartei aufnehmen lassen. Weltweit sind es 40 Millionen Menschen, in Deutschland 9 Millionen.