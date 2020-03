Nachdem Anfang Februar in einem Betrieb in Bretzfeld die Geflügelgrippe ausgebrochen ist, sind auch Geflügelhalter in Ammertsweiler und Geißelhardt angehalten, ihre Tiere nicht mehr ins Freie zu lassen. Die damals erlassene Allgemeinverfügung für das Beobachtungsgebiet in einer Zehn-Kilometer-Zone rund um den betroffenen Betrieb ist immer noch gültig, wie das Landratsamt auf Nachfrage bestätigt. „Eine Aufhebung des Beobachtungsgebiets ist frühestens ab dem 15. März möglich, falls keine weiteren Fälle von Geflügelpest festgestellt werden“, sagt Eva Christina Scheiber von der Pressestelle des Landratsamts. „Die Aufhebung der Restriktionszonen wird in jedem Fall mit den anderen betroffenen Landkreisen – also dem Hohenlohekreis und dem Landkreis Heilbronn – abgestimmt.“

Für die Einhaltung der Allgemeinverfügung auf Mainhardter Gemarkung ist das Veterinäramt des Landkreises zuständig. Bei den bislang durchgeführten Kontrollen in Ammertsweiler und Geißelhardt ist bislang vereinzelt Geflügel im Freien angetroffen worden, sagt Scheiber. Dabei handele es sich um einzelne Hobbygeflügelhaltungen, die nicht beim Veterinäramt registriert sind.

In der Gemeinde selbst bleibt man gelassen. „Wir kriegen davon nichts mit“, sagt Bürgermeister Damian Komor. Es gebe keine Nachfragen aus der Bürgerschaft. „Ich weiß nur, dass die Hinweisschilder immer nach angebracht sind“, so Komor.

Info Die Geflügelpest ist für den Menschen ungefährlich. Infektionen von Menschen mit dem Virus HPAI H5N8 wurden bislang weltweit nicht nachgewiesen.