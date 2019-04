Dem Lkw-Fahrer, der 2015 schon an der Sehenswürdigkeit von Langenburg hängenbleibt, passiert das Missgeschick erneut.

Das Stadttor ist teilweise mit einer Plane verhüllt, auch die zwei dicken Steine auf dem Gehweg lassen erahnen, dass wieder etwas passiert ist. Der ­Unfall ist schon ein paar Tage her, er war aber am Dienstag noch mal Thema in der Gemeinderatssitzung. Das Tor sei „wieder ge­knutscht“ worden, so formuliert es Regina Battikh in der Bürgerfragestunde.

Wie geknutscht? Am 18. März blieb der Fahrer eines Muldenkippers beim Passieren des Stadttores, das eine Durchfahrtshöhe von 2,80 Meter hat, am Gemäuer hängen. Er hatte vergessen, den Ausleger nach dem Abladen eines Containers einzufahren. Es ist nicht das erste Mal, dass dem Stadttor so etwas widerfährt – unglaublich, aber wahr: Am 15. Mai 2015 passierte dem selben Lkw-Fahrer das gleiche Missgeschick schon einmal.

Doch so schlimm wie damals scheint es diesmal nicht zu sein. Damals war die Statik gefährdet, die Höhe des Schadens lag im sechsstelligen Bereich. Diesmal ist die Statik nicht gefährdet, sagt der Statiker, die Stahlträger wurden nicht beschädigt. Vorsichtshalber sicherte eine Zimmerei aus der Stadt den Rundbogen gleich nach dem Unfall mit Holzbalken ab.

Stadttor wird zwei Wochen gesperrt

Derzeit kann man noch durch das Tor fahren. Bürgermeister Wolfgang Class will erst den Ostermontagsmarkt abwarten, danach soll es mit den Reparaturarbeiten losgehen. Unklar ist, ob der Putz großflächig runter darf, da sind sich die Denkmalbehörde und der Restaurator nicht ganz einig.

Klar ist, dass das Stadttor während der Arbeiten für den Verkehr gesperrt wird. Class geht von zwei Wochen aus. Diejenigen, die dann mit dem Auto auf die andere Seite wollen, müssen den mehr als acht Kilometer langen Umweg durch das Jagsttal in Kauf nehmen.

Dem Bürgermeister ist es wichtig, dass das Stadttor schnell wieder „ein gutes Bild“ abgibt, es werde ja häufig von Touristen fotografiert. Und deshalb will er gleich die Gelegenheit nutzen, die Westseite neu zu streichen. Diese Maßnahme zahlt die Stadt. „Dann haben wir 20 Jahre Ruhe“, sagt Class, „außer es bleibt wieder jemand hängen.“

