Unzählige Glasflaschen, bergeweise Plastik und Papier, aber auch noch verschweißte Lebensmittel und sonstiger Unrat: All das haben die über 200 Freiwilligen, die sich am Samstag an der Haller Stadtputzete beteiligt haben, von den Straßenrändern in den Außenbezirken der Stadt und den Teilorten gefischt. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist“, sagt am Samstagmittag Michael Schweizer, seit Herbst vergangenen Jahres Leiter der Haller Stadtbetriebe, mit einem ungläubigen Blick auf den Haufen Müll, der sich im Hof des Werkhofs in der Daimlerstraße auftürmt.

Warnwesten und Handschuhe

Um neun Uhr am Samstagmorgen gibt es in der Kantine des Werkhofs ein Frühstück und ein Briefing für die Helfer, die im Stadtgebiet unterwegs sein werden. Tomas Puk, Vorarbeiter des Stadtreinigung, teilt die Gruppen zwischen vier und sechs Leuten ein. „Wir haben sieben Reviere. Meine Kollegen werden sie bis Mittag regelmäßig abfahren, um die vollen Müllsäcke abzuholen“, sagt Puk. Ausgestattet werden die Freiwilligen aus Bürgerschaft, Vereinen, Institutionen und Kirchengemeinden mit Warnwesten, Müllsäcken, Greifzangen und Handschuhen – bis auf die Zangen alles Neuware. „Wir können ja keine gebrauchten Handschuhe verteilen“, sagt Steffen Simon, Sachgebietsleiter Stadtreinigung.

Für ihn ist die Putzete eine wichtige Sache, vor allem in diesem Jahr. Die Stürme in den vergangenen Wochen hätten gerade bei den gelben Säcken zu Problemen geführt. Viele seien umgeweht worden, hätten sich geöffnet und ihr Inhalt habe sich verteilt. „Man muss immer wieder daran appellieren, dass die Säcke erst morgens zur Abholung rausgestellt werden. Wenn es nachts stürmt, fliegt der ganze Müll herum“, sagt Simon.

Grüße der Stadtverwaltung überbringt Erster Bürgermeister Peter Klink. Ob er auch an der Putzete teilnimmt? „Das ist heute eine gemeine Frage. Ich habe bisher jedes Jahr mitgemacht, nur dieses Mal muss ich zu einer Familienfeier“, bedauert er. Die Putzete sei für die städtische Gemeinschaft wichtig, es sei toll, wie viele Menschen sich engagieren. „Die Innenstadt wird ja täglich gereinigt, da müssen wir nicht hin. Die Ausfallstraßen und die Stadtheide sind eher problematisch“, ergänzt Schweizer.

Dann schwärmen die Trupps aus. Erstmals bei der Putzete dabei ist die Initiative „Trauben und Rosinen“. „Wir wollen im Neubaugebiet Sonnenrain ein Mehrgenerationenhaus bauen“, sagt Friederike Heinlin. In einem genossenschaftlichen Verfahren sollen dort Mietwohnungen entstehen. „Uns ist es wichtig, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Deshalb machen wir heute mit“, sagt sie und die ganze Truppe zieht ab in Richtung Dr.-Max-Bühler-Straße.

Aus dem fahrenden Auto

Die Crailsheimer Straße ist das Revier von Klaus Schüler von der Kreuzäckerkirchengemeinde. Er ist zum wiederholten Mal dabei. Zu seiner Truppe gehört auch Arthur Kouzinski aus Tüngental. Er hält einen dreckigen Handschuh in die Luft. „Echt schräg, was die Leute einfach so wegwerfen – wahrscheinlich auch noch aus dem fahrenden Auto“, sagt er.

Derweil machen sich Schweizer und Simon mit dem Auto auf den Weg zu den Teilorten. „Die Ortsvorsteher haben in der vergangenen Woche das gesamte Arbeitsmaterial für ihre Freiwilligen bekommen“, erklärt Simon. Gesammelt wird am Samstag in Bibersfeld, Eltershofen, Gailenkirchen, Gelbingen, Sulzdorf, Tüngental und Weckrieden.

Im Anschluss ans Müllsammeln gibt es in allen Dörfern ein von der Stadt spendiertes Vesper. „Bei uns werden es rund 20 sein“, sagt Ortsvorsteher Helmut Kaiser im Gemeindehaus Gailenkirchen. Dann schiebt er weiter Tische zusammen, damit man später zusammensitzen kann.

Poularde und Leberwurst

Zum Vespern kommen die Helfer, die im Stadtgebiet unterwegs waren, gegen 12 Uhr wieder im Werkhof zusammen. Schweizer und Simon verteilen Leberkäse und Wecken, auf den Tischen stehen Brezeln, auch für Getränke ist gesorgt. „Wir haben eine original verpackte Poularde gefunden“, sagt Klaus Schüler, der mittlerweile mit seinem Trupp eingetroffen ist. „Und gegenüber von einem Supermarkt lagen Unmengen von kleinen Schnapsflaschen im Gebüsch.“ Die zehnjährige Diana Müller ist zum zweiten Mal dabei. Mit einer verpackten Leberwurst hat auch sie einen obskuren Fund gemacht. Sie erzählt, dass sie von einer Passantin für ihren Einsatz gelobt worden ist, „das hat mich gefreut“.

Michael Schweizer ist zufrieden, „auch das Wetter hat mitgespielt“. In den vergangenen Tagen sei auch telefonisch nachgefragt worden, ob die Stadtputzete wegen der Coronakrise ausfalle. Das habe aber nicht zur Debatte gestanden. „Sie waren uns eine große Hilfe“, mit diesen Worten bedankt er sich bei den Freiwilligen. Dann wird gemütlich zu Ende gevespert.