Welch ein Kontrast auf dem Foto rechts: Im Hintergrund steht das wunderbar sanierte alte Rathaus als Symbol für den städtebaulichen Aufschwung Gerabronns in den vergangenen Jahren, im Vordergrund verfallen Gewächshäuser der ehemaligen Gärtnerei Munzinger. Bald schon freilich soll das Bild an dieser Stelle stimmiger sein, auf innerstädtischem Brachland soll innerstädtischer Wohnraum entstehen – das ist der Plan von Verwaltung und Gemeinderat.

Vier Mehrfamilienhäuser

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, die den Gerabronner Stadtentwicklungsprozess von Anfang an begleitet hat, wurde mit einer Konzeption für die mittlerweile städtische Fläche beauftragt. Diese liegt nun vor. Geplant sind circa 21 Wohneinheiten in vier Mehrfamilienhäusern, von denen jeweils zwei gemeinsame Treppenhäuser haben.

Das Gelände ist Teil des Sanierungsgebiets „Stadtmitte“, in dem mithilfe von Zuschüssen aus Stuttgart viele private und öffentliche Projekte verwirklicht wurden – neben der Rathaussanierung zum Beispiel auch das Richten der Hauptstraße samt Bau eines Kreisverkehrs und eines kleinen Dorfplatzes. Gerabronn ist im Zentrum kaum wiederzuerkennen. „Das ist ein Sanierungsgebiet, in dem richtig viel gegangen ist“, freut sich Bürgermeister Christian Mauch. „Bei einer Gemengelage mit vielen Privaten und der öffentlichen Hand, braucht man einen langen Atem.“ Den haben die Gerabronner bewiesen – und damit in der Landeshauptstadt einen guten Eindruck hinterlassen. Deshalb wurde die Förderphase schon einmal um zwei Jahre verlängert, und deshalb gibt es positive Signale, dass noch einmal zwei Jahre dazukommen können.

In dieser Zeit sollen der Kirchplatz gerichtet und die Pläne fürs 2600 Quadratmeter große Munzinger-Areal umgesetzt werden. Ziel ist es, barrierearmen, hochwertigen Wohnraum zu schaffen – mit Tiefgarage und Aufzug. Der Bedarf sei da, sagt Mauch, immer wieder gebe es auch auf dem Rathaus entsprechende Anfragen. Angesprochen werden sollen Menschen, die eine Alternative zum Einfamilienwohnhaus suchen.

Alles fußläufig erreichbar

„Der Standort ist genial“, findet der Bürgermeister. „Ob Rathaus, Kindergarten, Schule, Metzgerei, Apotheke, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie – alles ist leicht zu Fuß zu erreichen.“ Voraussichtlich im Februar wird es eine Bürgerinformationsveranstaltung zum geplanten Projekt geben. „Da wollen wir ein Interesse wecken, aber auch schon das Interesse erheben.“ Dann folgt ein Bieterverfahren. Das heißt: Bauträger können sich bewerben, das Konzept in die Tat umzusetzen. Die Entscheidung, wer zum Zug kommt, trifft schließlich der Gemeinderat.

Die Gruppe von Gerabronnern, die sich bisher auf dem Munzinger-Gelände zum urbanen Gärteln traf, wird indes umziehen müssen. Wohin, ist bisher nicht entschieden. Mauch sieht kein Problem: „Ich habe mehrere Möglichkeiten im Kopf. Flächen gibt’s genug.“