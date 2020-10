Eine Aufwertung erlebt der Klinikstandort Ellwangen mit der Inbetriebnahme des MRT. Mitglieder des Verwaltungsrats und des Betriebsausschusses des Kreistags ließen sich von Fachärzten der Radiologie Ostalb durch den neuen Pavillon führen und das Gerät erläutern.

Wie Dr. med. Claus Görner erläuterte, wird der Ellwanger Kernspin, wie das MRT auch bezeichnet wird, am 20. Oktober den Patientenbetrieb aufnehmen. Bis dahin muss das Gerät eingerichtet, abgenommen und das Personal instruiert werden.

Im Ellwanger Klinikum gibt es damit wieder eine vollwertige Radiologie. Bislang gab es MRT nur in Aalen, Heidenheim, Mutlangen, Dinkelsbühl. Röntgen, Computertomograf (CT) und MRT liegen beieinander mit gemeinsamer Aufnahme und Wartebereich. Das rund eine Million Euro teure MRT wurde in einem neuen Gebäude aufgestellt, weil so das Magnetfeld leichter abschirmbar ist und die beim Betrieb entstehenden Schwingungen nicht auf das bestehende Klinikgebäude übergehen.

Krankenhaus Rothenburg Hausärzte sorgen sich um Klinik Rothenburg Betrieben werden MRT, CT und Röntgengerät künftig von der Radiologie Ostalb, einem Unternehmen, zu dem sich die radiologischen Fachpraxen aus Heidenheim, Aalen und Mutlangen zusammengeschlossen haben.

Die Details der Kooperation zeichnete Vorstand Thomas Schneider nach. Vorteile für die Kliniken Ostalb seien die Aufteilung der Kosten (der Kreis zahlt den Pavillon, die Praxisgemeinschaft das MRT), die bessere Patientenversorgung und Patientenbindung sowie das Entfallen der schwierigen Suche nach Fachärzten.

Die Radiologie Ostalb, die auch in Heidenheim, Aalen und Mutlangen die Kliniken versorgt, hat 130 Mitarbeiter und 21 Fachärzte, erklärte Dr. med. Claus Görner. Für das MRT werden zwei Ärzte und zwei Assistenten nach Ellwangen kommen. Man könne aber relativ schnell personell aufrüsten. Besonders vorteilhaft: Die Ellwanger Radiologie kann künftig auch ambulante Patienten aufnehmen und die stationären Patienten sektorenübergreifend versorgen. Damit werden die Geräte besser ausgelastet. Außer einer spezialisierten Herzuntersuchung und einer spezialisierten Brustuntersuchung bei Frauen könne man am neuen MRT alles anbieten.

Bürgermeister Volker Grab freute sich über die Kooperation: „Es wird Verschiebungen geben, Patienten aus dem östlichen Kreisgebiet werden künftig auch nach Ellwangen kommen.“

„Die Zulassung für ambulante Patienten ist wichtig. Das wird die Klinik stärken und ausstrahlen bis in den bayerischen Raum“, meinte der frühere Oberbürgermeister Karl Hilsenbek.

Der Ausschuss beschloss auch gleich die Ersatzbeschaffung eines CT und eines urologischen Röntgengerätes für die Ellwanger Klinik. „Das ist für Ellwangen sogar noch wichtiger als das MRT“, meinte Prof. Dr. Ulrich Solzbach.

Die aktuellen Geräte hatten zuletzt steigende Reparatur- und Wartungskosten und Ausfälle. Auch die Strahlenbelastung der Patienten sei nicht mehr zeitgemäß. Die Anschaffungskosten liegen bei 450.000 Euro netto. Der Ausschuss stimmte geschlossen zu.