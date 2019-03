Themen in diesem Artikel Sportverein

„Alles rund ums Kind“ gibt es am Samstag ab 13.30 Uhr.

Der Sportverein Großaltdorf veranstaltet am Sonntag, 7. April, wieder einen Basar für Baby- und Kindersachen. Die Besucher können von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Großaltdorf stöbern und fast „alles rund ums Kind“ einkaufen. Vom Autositz bis zur Zipfelmütze gibt es vieles, was Eltern- und Kinderherzen höherschlagen lässt, heißt es in der Pressemitteilung. Informationen erteilt Nadine Miesel unter Telefon 01 73 / 6 75 04 00.

