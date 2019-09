Schornbach begann wie erwartet mit vielen langen Bällen auf die kopfballstarken Spitzen. Satteldorf versuchte dies zu unterbinden und selbst das gute Umschaltspiel zu etablieren. Nach einer Ecke von Nils Hörle konnte die Spvgg selbst ihre Stärke bei Standards beweisen und Michael Eberlein köpfte zum 1:0 für die Heimelf ein.

Die Führung währte aber nicht lange. So war es ebenfalls ein Kopfball von Dominik Parham der zum 1:1 Ausgleich führte. Bis zur Halbzeitpause versuchte die Heimelf das Spiel wieder an sich zu reißen, doch Schornbach stand gut und so gab es kaum nennenswerte Torszenen.

Ein Spiel auf Augenhöhe

Nach dem Seitenwechsel war es wiederum lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe. Satteldorf war anzumerken, dass die 120 Minuten am Mittwoch im Pokal doch Kraft gekostet hatten. Dennoch konnte sich die Elf von Marcus Becker ein paar gute Szenen herausspielen. Eine davon nutze erneut Michael Eberlein und traf zum 2:1.

Schornbach versuchte weiter mit langen Bällen zu agieren und so die Satteldorf Defensive zu überwinden, es sprang aber nichts Zählbares dabei heraus. In der Schlussphase nutzte die Spvgg dann die Räume gut und erhöhte durch Tore von Nico Bäuerle und Nico Vogt auf 4:1.

