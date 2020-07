Hier könnte die Freiluft-Sporthalle an der Bibersstraße im Westheimer Gebiet Ziegelmühle stehen. Eine Kameraüberwachung würde sie an diesem etwas abgelegenen Standort vor Vandalismus schützen. In der Nachbarschaft befinden sich zwei Tennisplätze, ein Holzlagerplatz und eine Autoverwertung. © Foto: Beatrice Schnelle