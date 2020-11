Das Regierungspräsidium Stuttgart hat eine Firma damit beauftragt, die L 1036 zwischen Nesselbach und Langenburg zu erneuern. Dies geschieht in zwei Bauabschnitten. Der rund vier Kilometer lange Abschnitt weise Verdrückungen, Schadstellen und Ausbrüche auf, sodass der Asphaltbelag auf dem gesamten Streckenabschnitt saniert und verstärkt werden muss, heißt es in der Pressemitteilung. Kosten: etwa eine Million Euro.

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt vom Ortsausgang Bächlingen bis zum Ortseingang Langenburg beginnen heute, Mittwoch, und dauern bis voraussichtlich Mitte Dezember.

Wegen der geringen Fahrbahnbreite können die Sanierungsarbeiten aus Verkehrssicherheitsgründen nur unter Vollsperrung geschehen, heißt es. Abhängig von den Witterungsbedingungen wird im Anschluss daran – spätestens jedoch im Frühjahr – der zweite Bauabschnitt zwischen Nesselbach und Bächlingen in Angriff genommen. Dabei wird auch eine Amphibienleiteinrichtung hergestellt. Kleinere Arbeiten stehen an der Jagstbrücke an.

Die Umleitung von Bächlingen nach Langenburg erfolgt ab Bächlingen über die L 1025 und L 1033 nach Langenburg; in der Gegenrichtung entsprechend.