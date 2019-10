Jammern ist nicht Jürgen Müllers Art. Er versucht, das Positive zu sehen. „Die Baufirma ist wirklich top. Sie haben die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Mittelfischach fast vier Wochen früher abgeschlossen als geplant“, freut er sich. Sowohl die Ortsdurchfahrt wie auch die Strecke zwischen Obersontheimer Kreisel und Mittelfischach werden laut Bürgermeister Siegfried Trittner morgen dem Verkehr übergeben. „Es fehlen nur noch die Fahrbahnmarkierungen“, sagte er am vergangenen Freitag. Dann sollte die Durststrecke für Bäckermeister Jürgen Müller und sein Team sowie für andere Mittelfischacher Betriebe, die die Umleitungen ebenfalls zu spüren bekamen, beendet sein.

„Mir fehlen die Kunden vom Durchgangsverkehr. Sonst ist bei uns zwischen 6 und 9 Uhr der Laden voll, dann noch mal zwischen 12 und 13.30 Uhr in der Mittagspause der Berufstätigen und zwischen 16 und 17 Uhr, wenn die Leute heimfahren und noch bei uns einkaufen“, schildert Müller. Auf 30 Prozent schätzt er den verbliebenen Umsatz im Verkauf vor Ort. Deswegen hatte er nur halbtags bis 14 Uhr geöffnet. Während Müller spricht, steht er immer wieder auf, um mit Stammkunden ein paar Worte zu wechseln oder ihnen die Tür zu öffnen. Über sein Handy kommen Aufträge für private Partys und Feste.

Froh ist Müller, dass er während der Straßensperrung einige größere Aufträge für Firmenveranstaltungen und Hochzeiten hatte. Aus solchen Feiern ergeben sich oft weitere Aufträge. Große Platten mit belegten Brötchen bereitet er mit seinen Mitarbeitern vor, außerdem gibt es Blooz, Pizzen und Zwiebelkuchen. „Das bedeutet, dass wir oft auch abends arbeiten. „Aber da kann ich mich auf meine Leute verlassen, die stehen hinter mir“, stellt er fest. Für viele Obersontheimer Vereine ist es selbstverständlich, dass sie bei Festen den Mittelfischacher Bäcker beauftragen. „Zum 1. Mai beliefere ich allein 13 Maibaumhocketsen“, so Müller.

Was die Sperrung angeht, hatte er mit seiner diesjährigen Urlaubsplanung Glück. „Sonst schließen wir immer die mittleren zwei Wochen der Sommerferien. Aber dieses Mal haben wir erst ab dem 18. August gebucht. Damit waren schon mal die ersten zwei Wochen der Sperrung abgedeckt“, berichtet Müller. Seitdem hat er nur halbtags geöffnet. Aber es sei nicht ganz einfach, abzuschätzen, wie viel Ware dann im Laden gebraucht werde. Es solle ja möglichst nichts übrig bleiben. Und die Verkäuferin koste auch, erklärt er. In der Bäckerei arbeiten zehn Leute, mit ihm kommen sechs aus Müllers Familie. Alle hätten voll mitgezogen.

Die Nachmittage hat Müller dazu genutzt, die Backstube zu renovieren. Diese Woche bleibt der Laden ganz geschlossen. „Da wollen wir auch noch den Verkaufsraum frisch streichen“, verrät Müller. Ab Dienstag, 8. Oktober, ist die Bäckerei wieder wie üblich von 6 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet.

„Ich hoffe, dass die Leute, die in der Zwischenzeit woanders eingekauft haben, wieder zu uns zurück finden“, sagt Müller.

Der Verkehr soll ab morgen wieder rollen

Die L 1066 wird am Mittwoch, 2. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben. Sie war vom 19. August an vom Kreisel Obersontheim bis Mittelfischach gesperrt, um die Abbiegespur in das künftige Gewerbegebiet Birngründle anzulegen. In Mittelfischach ist die Ortsdurchfahrt in zwei Abschnitten saniert worden.

Die Bäckerei Müller hat ab Dienstag, 8. Oktober, wieder durchgehend von 6 bis 18 Uhr geöffnet. siba