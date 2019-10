Um halb sechs Uhr am Morgen geht es los. Dann donnern die ersten Lkw durch die Ortsdurchfahrt von Übrigshausen. „Da fällt man fast aus dem Bett“, erzählt eine Anwohnerin. Sie steht am Dienstagmorgen am Straßenrand und beobachtet den Verkehr. „Richtig heftig war es gestern, als die B 19 gesperrt worden ist. Das war ein richtiger Stau“, sagt sie. „Ich bin gespannt, wie es am Wochenende wird, wenn auch viele Leute zur Metzgerei kommen. Und wenn dann auch noch die Traktoren unterwegs sind, geht wahrscheinlich gar nichts mehr auf der Kreisstraße.“ Insgesamt nimmt sie den jetzt potenzierten Verkehr aber ganz gelassen: „Was soll man denn machen? Es ist ja auch gut, wenn Straßen saniert werden.“

1,2 Kilometer langes Teilstück der B19 wird erneuert

Am Montagvormittag haben die Bauarbeiten zur Sanierung eines 1,2 Kilometer langen Stücks der B 19 von Übrigshausen bis zur Kreisgrenze begonnen. Der Bund investiert rund 400.000 Euro. Das für Planung und Umsetzung zuständige Regierungspräsidium (RP) Stuttgart geht davon aus, dass die Arbeiten am 15. November erledigt sind. Rund vier Wochen sind es also, in denen vor allem die Anwohner der Ortsdurchfahrten von Übrigshausen, Brachbach, Eschental und Bauersbach starke Nerven brauchen.

„Wir konnten durchsetzen, dass die Höchstgeschwindigkeit in den Ortsdurchfahrten während der Bauphase auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert wird“, sagt Untermünkheims Bürgermeister Christoph Maschke. „Mehr konnten wir nicht machen.“ Er habe unter anderem bei einer Vorbesprechung angeregt, die Bauarbeiten doch unter einspuriger Sperrung der Bundesstraße zu erledigen. Das sei aber nicht möglich. Es hätte auch größere Probleme für den öffentlichen Nahverkehr bedeutet. So hätten durch die Teilsperrung unter anderem die Fahrpläne nicht mehr eingehalten werden können.

Beschwerden von Bürgern über die Zunahme des Verkehrs und die ­damit einhergehende Lärmbelastung seien noch keine eingegangen. Man ­beobachte die Sache aber intensiv, verspricht Maschke. Wenn es auf der engen Umleitungsstrecke zu Komplikationen kommen sollte, werde man direkt mit den zuständigen Behörden Kontakt aufnehmen. „Aber es handelt sich bei der Sperrung ja auch um einen überschaubaren Zeitraum. Außerdem wollen wir ja alle auch gute Straßen. Da muss man auch mal mit einer Sperrung und Umleitungen leben“, so der Bürgermeister.

Sperrung B19 Bei Übrigshausen wird die B19 umgeleitet Bilderstrecke öffnen

Kniffelige Situationen

Vor allem zu den Stoßzeiten am frühen Morgen, zur Mittagszeit und am späten Nachmittag schiebt sich eine ellenlange Blechlawine über die Kreisstraße 2653 von Übrigshausen nach Brachbach und in umgekehrte Richtung. Auch in den Kupferzeller Teilorten Eschental und Bauersbach kommt es zu kniffeligen Situationen im Begegnungsverkehr. Lastwagen sind immer wieder gezwungen anzuhalten, um den Gegenverkehr vorbeizulassen – auch auf den außerörtlichen Strecken. „Ich kann allen Verkehrsteilnehmern nur dringend empfehlen, andere Wege zu nutzen“, sagt Bürgermeister Maschke. „Heutzutage hat doch fast jeder ein Navi im Auto, das alternative Routen aufzeigt.“

Auch wenn die Polizei nicht für die Auswahl von Umleitungsstrecken zuständig ist, „auf dem Schirm“ hat man solche Themen aber immer. „Das zuständige Polizeirevier ist natürlich informiert“, sagt Bernd Märkle von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage. „Die Kollegen werden auf der Umleitungsstrecke auf Streife präsent sein.“ Gesonderte Kontrollen werde es aber nicht geben.

Diskussion auf Facebook über die Umleitung

Auf der Facebookseite unserer Zeitung wird die Sperrung heiß diskutiert. „Umleitung komplett zu mit Lkw, also extra Zeit einplanen“, rät ein User. Man könne auch den Autobahnzubringer nutzen, lautet der Tipp eines weiteren. Ein anderer fragt sich, warum die Sanierung nötig ist. Die Straße sei doch erst vor ein paar Jahren gerichtet worden. „Es gibt wesentlich schlechtere Straßen, zum Beispiel die Umleitungsstrecke“, schreibt er. Einer weiteren Kommentatorin geht die Diskussion zu weit: „Egal, was gemacht wird, es gibt immer Gemecker. Furchtbar, wie unzufrieden manche Menschen sind.“

Risse in der Fahrbahndecke

Auf Nachfrage erklärt das RP, dass es sich bei der Sanierung um eine Erhaltungsmaßnahme handelt. „Auf dem Streckenabschnitt gab es Risse in der Fahrbahndecke“, schreibt Lisa Schwager von der Pressestelle des RP. Zusätzlich zur Belagsanierung werde eine Parkbucht saniert. Verformtes Pflaster würde entfernt und durch einen Asphaltaufbau ersetzt.

