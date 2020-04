„Nach reiflicher Überlegung stehe ich nicht mehr für eine erneute Kandidatur für den Deutschen Bundestag zur Verfügung“, schrieb Annette Sawade am Donnerstag an unsere Zeitung. Parallel erhielt auch der SPD-Kreisvorstand die Nachricht. Wer könnte stattdessen für die Sozialdemokraten nächstes Jahr im Wahlkreis Hohenlohe antreten? „Wir beginnen jetzt mit der Suche“, sagt SPD-Kreisvorsitzender Nikolaos Sakellariou auf Nachfrage. Man habe abwarten wollen, wie sich Sawade als frühere Mandatsträgerin positioniert. „Das gehört sich einfach so“, betont Sakellariou.

Sawade war von 2012 bis 2017 Bundestagsmitglied. Bei der letzten Wahl verpasste sie einen erneuten Einzug. Als wichtigsten Grund für ihren aktuellen Kandidatur-Verzicht führt sie ihr neues Amt in der württembergischen Landessynode der evangelischen Kirche an. „Nachdem ich zur Vorsitzenden des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung (KGS) gewählt wurde, ist mein Zeitbudget auch mit meinen anderen Ämtern gut ausgeschöpft.“

Als weitere Gründe nennt die gebürtige Thüringerin ihre Aufgaben als Haller Gemeinderätin und Kreisrätin sowie in weiteren kommunalpolitischen Ehrenämtern. Ihr Alter – diese Woche wurde Sawade 67 – habe hingegen bei der Entscheidung keine Rolle gespielt.

Zweifel an Unterstützung aus den Kreis-SPD-Reihen

Am Ende ihres Schreibens stellt Sawade infrage, ob sie bei einer Kandidatur überhaupt ausreichend Rückendeckung aus den eigenen Reihen bekommen hätte: „Außerdem habe ich nicht den Eindruck, dass ich bei einer erneuten Kandidatur die ehrliche Unterstützung erhalten würde, die ich bei den heute vorliegenden SPD-Ergebnissen brauchen würde, um wieder in den Bundestag einziehen zu können“, schreibt sie. „Aus diesem Grunde tue ich in Zukunft die Dinge und übe die Ämter aus, bei denen ich das Gefühl habe, gebraucht zu werden, und meine Expertise erwünscht und gefragt ist.“