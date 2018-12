Tanzsport Spaß und Fröhlichkeit sind bei jeder Tanzstunde dabei

Kirchberg / Ralf Mangold

Maja Forisch gibt den Takt vor. Die Erzieherin und Tanzpädagogin leitet die Fitness-Tanzgruppe im Tanzzentrum Kirchberg und man sieht ihr förmlich an, mit wie viel Freude sie mit den Weckelweiler Wild Dancers Tänze und Bewegungen einstudiert. Ich werde als „Mann von der Presse“ erst ein wenig kritisch beäugt, aber bereits nach wenigen Minuten ist das Eis gebrochen und ich bin voll integriert.

Das Aufwärmprogramm hat es in sich. Jeder holt sich eine Matte und schon nach den ersten Kräftigungsübungen zittert meine Bauchmuskulatur. Viele der Wild Dancers sind da deutlich besser in Schwung, auch wenn das Bauchmuskeltraining bei einigen nicht ganz so beliebt ist. „Das muss aber sein, wir brauchen die Ganzkörperkräftigung fürs Tanzen“, erklärt Maja Forisch ihren Schützlingen und schon sind auch die anfangs noch nicht so besonders Motivierten voll bei der Sache. Insgesamt sind es 23 Teilnehmer, die Altersspanne reicht von 28 bis 51 Jahren.

Es herrscht eine lockere Atmosphäre, das ein oder andere Späßchen macht die Runde. Dennoch sind die Teilnehmer bei ihrer wöchentlichen Tanzstunde immer äußerst konzentriert bei der Sache, schließlich möchten sie ja immer etwas dazulernen. Bei ihren zahlreichen Auftritten in der Öffentlichkeit wollen sie jedes Mal ein neues Programm vorführen und deshalb muss jede Minute zum Üben genutzt werden.

Vor rund dreieinhalb Jahren äußerte Jenny Hofmann den Wunsch, dass ein Tanzkurs in Weckelweiler angeboten wird. Sie hatte längere Zeit schon alleine beim Training für Bauchtanz und Zumba am Tanzzentrum in Kirchberg mitgemacht und hat dafür bei jedem Wetter den weiten Marsch von Weckelweiler alleine zu Fuß bewältigt.

Sie war felsenfest von ihrer Idee überzeugt, dass es noch weitere Tanzbegeisterte in der sozialtherapeutischen Gemeinschaft geben dürfte. Zusammen mit Evelyne Wurziger, Vorstand des Freundeskreises Weckelweiler, hat sie dann in der Hausmitteilung einen Tanzkurs ausgeschrieben und zum Auftakt waren acht Interessierte dabei. Schnell hatten sich nach ihrem ersten Auftritt beim „Tag der offenen Tür“ immer mehr Tanzbegeisterte gefunden, sodass der Platz in Weckelweiler für die Übungseinheiten nicht mehr ausreichte.

Kooperation mit Tanzzentrum

Dadurch entstand die Kooperation mit dem Tanzzentrum Kirchberg, wo jetzt jeden Samstag ab 11 Uhr geübt wird. Mitarbeiter und Ehrenamtliche sorgen für den Transport der Frauen – und auch zwei Männer sind dabei. „Das Tanzen macht uns sehr viel Freude. Maja sagte zu uns, wir sind ihr guter Start in ihr Wochenende, weil wir spitze sind“, erzählt Gründerin Jenny Hofmann nicht ohne Stolz. „Evelyne Wurziger und Gerlinde Peter haben für unsere Auftritte rote T-Shirts mit weißem Aufdruck ausgesucht.“ Bezahlt wurden sie vom Freundeskreis Weckelweiler. Er finanzierte auch den Kurs bis November 2015. Die weitere Finanzierung hat die sozialtherapeutische Gemeinschaft Weckelweiler übernommen. „Einen Anteil an den Kosten tragen allerdings die Teilnehmer selbst, um die Arbeit der Tanzlehrer und die bereitgestellte Infrastruktur entsprechend wertzuschätzen“, betont Evelyne Wurziger.

Neben den Tanzeinheiten wird aber auch viel zusammen unternommen. Mal geht man essen oder trifft sich zu einem Ausflug mit Wanderung. Sehr schön ist jedes Jahr die Weihnachtsfeier. Highlights sind natürlich die Auftritte, zuletzt waren die Wild Dancers bei der Wirtschaftsmesse in Ilshofen auf der Bühne.

Ganz besonders stolz ist Evelyne Wurziger noch heute auf den ersten Platz beim Inklusionspreis der Stiftung Sonnenhof für ein Inklusionsprojekt und schaut den Clip immer wieder gerne an. Zusammen mit Tänzerinnen des Fördervereins für künstlerischen Tanz haben die Wild Dancers ein beeindruckendes Tanzvideo gedreht.

Neuen Tanz einstudieren

Nach dem Aufwärmen geht es dann endlich ans Tanzen. Anfangs wird ein Tanz wiederholt, den sie zuletzt bei ihrem Auftritt beim Hofgartenfest gezeigt hatten. Bei „Hulapalu“ von Andreas Gabalier weiß jeder, was er machen muss, und gleich geht die Stimmung steil nach oben. Noch größer ist die Freude, als Maja Forisch die ersten Tanzschritte für den nächsten Auftritt vorstellt. Die Teilnehmer des Kurses haben sich dafür ein Medley aus deutschen Schlagern gewünscht. Und schon geht es los: Arme nach oben, Arme nach unten, Arme zur Seite, und dabei auch noch die Füße zu „Atemlos“ von Helene Fischer rhythmisch bewegen.

„Gar nicht so einfach“, denke ich und muss mich voll konzentrieren, um die neuen Schrittfolgen zu behalten. Wenn gleich die ersten Action-Fotos gemacht werden, will ich mich nicht blamieren. Doch meine Nervosität ist eigentlich völlig unbegründet, nicht jede Bewegung muss hier perfekt sitzen. Es geht um Spaß und das Miteinander. „Ich würde meine Wild Dancers nie hergeben. Wenn ich noch so schlechte Laune habe, nach der Tanzstunde bin ich immer glücklich“, sagt Tanzpädagogin Maja Forisch. „Sie haben immer Spaß und gute Laune, wollen ständig etwas dazulernen.“ Die Zuneigung zwischen den Schülern und der Lehrerin kommt von Herzen.

Lob kommt via Facebook

Auch für mich war es eine beeindruckende Erfahrung mit ganz fröhlichen Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Später freue ich mich noch über das nachträgliche Lob für meine ersten Tanzversuche via Facebook: „Der HT-Redakteur hat es richtig gut gemacht“, steht da auf der Seite der Weckelweiler Wild Dancers.