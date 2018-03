Schrozberg Spaß daran, für andere da zu sein

Next

Bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr lernt Paula Wagner unter anderem, wo sich was im Einsatzwagen befindet. Mit 18 und bestandener Grundausbildung darf der Nachwuchs ausrücken. © Foto: privat

Schrozberg / Luca Schmidt

Ein verantwortungsvolles Ehrenamt drei Jahre lang auszuüben, das machen nicht viele. Paula Wagner wurde nun zum vierten Mal zur Sprecherin der Jugendfeuerwehr Schrozberg gewählt, sie hat diese wichtige Funktion damit bereits seit drei Jahren inne – mit gerade einmal 16 Jahren.

Zur Feuerwehr gekommen ist die Schülerin durch das Kinderferienprogramm vor sieben Jahren. „Da war ich mit meinem großen Bruder, und wir mussten eine echte Autotür aufbrechen.“ Sie schaffte es. Damals gab es allerdings noch keine Kinderfeuerwehr, sodass sie gleich bei der Jugendfeuerwehr mitmachte.

„Am Anfang haben wir verschiedene Knoten gelernt und wie man Verbände richtig anlegt und Erste Hilfe leistet.“ Außerdem lernte sie mit ihren Kameraden, wie man Notrufe absetzt.

„Auf Einsätze dürfen wir von der Jugendfeuerwehr noch nicht mit, aber durch die Übungen jetzt lernen wir viel für später.“ Eines ihrer Highlights bislang: als sie das erste Mal einen Brand löschen durfte. „Das haben wir sonst immer nur ,trocken’ geübt“, sagt sie.

Dass sie bereits zum vierten Mal Sprecherin ist, habe sich ergeben. „Es macht Spaß, für andere da zu sein“, sagt sie. Und einen Ausblick gibt sie auch: „Ich würde gerne ein fünftes Mal Sprecherin sein.“ Allerdings möchte sie sich nicht vordrängen: „Es dürfen gerne auch andere ran.“

Als Jugendsprecherin hat sie in doppelter Hinsicht eine Scharnierfunktion: Bei Streitigkeiten unter den Kameraden schlichtet sie. Falls jemand mit einem Betreuer unzufrieden ist, versucht sie zu vermitteln – sie ist also Ansprechpartnerin und Mediatorin in einem. Darüber hinaus hilft sie bei der Planung verschiedener Veranstaltungen.

Übungen gibt es für Paula Wagner jeden zweiten Samstag, über das Programm entscheidet der Jugendfeuerwehrwart. Dabei wird nicht nur das Löschen geübt. Fahrzeugkunde oder Knoten machen kann ebenfalls auf der Tagesordnung stehen.

Dass es bei der Feuerwehr nicht allzu viele Kameradinnen gibt, macht ihr nichts aus. „Ich verstehe mich gut mit Jungs.“ Außerdem komme es nicht auf Frau oder Mann an. „Im Vordergrund stehen die Kameradschaft und Freundschaft“, sagt Paula Wagner.

Amt drei Jahre in Familienhand

Ob sie später bei der Feuerwehr bleibt, kann sie noch nicht genau sagen. „Wenn ich nicht in Schroz­berg arbeite, wird es schwer.“ Gerade bei Einsätzen unter der Woche könne sie dann nicht mit ausrücken.

In Schrozberg gibt es immer zwei Sprecher der Jugendfeuerwehr. In den drei vergangenen Amtszeiten übte Paula Wagner diese Tätigkeit gemeinsam mit ihrem Bruder Hannes Wagner aus. Der ist jetzt zu alt. Für ihn übernahm Oliver Hörner.