Die dreizehn jungen Erzieherinnen und Erzieher aus Spanien blicken fröhlich in die Zukunft. In ihrer Heimat wären sie arbeitslos, in Schwäbisch Hall sind sie dagegen dringend benötigte Fachkräfte. OB Pelgrim (hintere Reihe rechts) begrüßte die Neuankömmlinge in der Hospitalkirche. © Foto: Beatrice Schnelle