Pro & Contra Soll bei Faschingsumzügen Schnaps verboten werden? - das Pro

Landkreis Hall / Elisabeth Schweikert

Bühlerzell verbannt den Schnaps aus den Theken beim Faschingsumzügen. Ist das die Lösung des Alkoholproblems? Unsere Redakteurin sagt ja!

Jeder hat das Recht auf einen Rausch. Sich hin und wieder zu berauschen – ob an Musik, in der Liebe oder mit legalen Drogen – das gehört zu einem erfüllten Leben dazu. Auch, dass man am Fasching fünfe gerade sein lässt, über die Stränge schlägt. Gut, dass es bei der Fastnacht Gelegenheiten gibt, sich eine andere Maske aufzusetzen, sich anders zu geben. Das kann befreiend sein. Doch Rausch ist nicht gleich Rausch, und Droge ist nicht gleich Droge. Es ist gut, dass beim Bühlerzeller Fastnachtsumzug kein Schnaps ausgeschenkt wird. Der Umzug ist kein Saufgelage. Schnapsleichen am Straßenrand, sich übergebende Jugendliche hinter der Halle, sturzbetrunkene Narren auf den Wagen – all das ist widerlich. Das vergällt einem die Freude an schmissiger Guggenmusik.

Trotz des Verbots wird es sicher Betrunkene geben, aber mit dem Schnapsverbot wird sensibilisiert, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem rauschenden Fest und dem Absturz in die Besinnungslosigkeit.