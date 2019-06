Irmgard Stadelmaier pflegt das Grab des 1945 bei Hohenberg getöteten Soldaten Alfred Scheffler. Die Reservistenkameradschaft Dewangen hilft beim Reinigen des steinernen Grabkreuzes.

Im Morgengrauen des 21. April 1945 beendet nahe des kleinen Weilers Hohenberg eine Gewehrsalve das Leben eines 31 Jahre alten deutschen Soldaten. Leutnant Alfred Scheffler (Foto) war erst am Vortag von einem Divisionsgericht „wegen Feigheit vor dem Feind“ zum Tod verurteilt und im Keller der Gaststätte „Grüner Baum“ der Familie Votteler eingesperrt worden. Eine Gelegenheit, seinen Henkern zu entkommen, soll er damals ausgeschlagen haben.

Die Ironie des Schicksals: Nur wenige Stunden nach Alfred Schefflers Tod ist in diesem Teil des Limpurger Landes der Zweite Weltkrieg zu Ende. Amerikanische Panzer erreichen Hohenberg. Die deutschen Soldaten der 198. Infanteriedivision waren samt Feldgendarmerie bereits abgezogen. Zuvor hatte das Erschießungskommando den toten Alfred Scheffler im Wald verscharrt.

72 Jahre später steht Bernd Jörg an dem einsamen, aber von der Gemeinde Sulzbach-Laufen nicht vergessenen Soldatengrab. Auf einer Wanderung war ihm die kleine Gedenkstätte aufgefallen. Jörg ist stellvertretender Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Dewangen, die sich für die Pflege und den Erhalt von Kriegsgräbern engagiert. Während eines Treffens der Kameradschaft ist das Hohenberger Soldatengrab zentrales Gesprächsthema. Der Freundeskreis nimmt sich fest vor, im Folgejahr, also 2018, die Grabstelle unweit des Altenbergs zu besuchen.

Und lässt Worten Taten folgen. Inzwischen hatten die Reservisten Kontakt zu Grabpflegerin Irmgard Stadelmaier – sie wurde für ihre Arbeit mit einer kleinen Förderung der Bürgerstiftung Gemeinde Sulzbach-Laufen bedacht – aufgenommen und einen Ortstermin vereinbart. Gemeinsam mit ihr und Fritz Jäger vom Uhlbachhof besuchen die Dewanger das Grab und legen ein Blumengebinde ab. Gerd Höflacher, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft, sichert zu, man werde wiederkommen und die durch Moos und Dreck nur noch mit Mühe lesbare Inschrift am Steinkreuz fachgerecht reinigen.

Irmgard Stadelmaier ist übrigens die Enkelin von Jakob Weidner, der wenige Tage nach der Bluttat von Hohenberg gemeinsam mit Wilhelm Bauer und Karl Mühleisen nach entsprechender Genehmigung das notdürftige Grab öffnete, um den Toten würdevoll zu bestatten. Und letztlich auch, um nach Kontaktadressen von Hinterbliebenen zu suchen. Auf Irmgard Stadelmaiers Initiative hin informiert auf dem Gedenkplatz neben der Straße eine umfangreiche Schaukasten-Dokumentation über die Geschehnisse jenes 21. April 1945 und deren Folgen.

Nun sind die Reservisten wieder nach Hohenberg gekommen, um das Grab herzurichten und das Kreuz zu reinigen. Mit Irmgard Stadelmaier vor Ort: Heinz Süpple, einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen der Ereignisse. Er schildert das damalige Geschehen, zieht damit die kleine Reservisten-Delegation in seinen Bann. Gemeinsam schmücken sie die Grabstelle mit Blumen.

Das nun gereinigte Kreuz ist übrigens ein Werk des Steinmetzes Ernst Hofmann, der 1955 durch die Gemeinde mit der Herstellung beauftragt worden war. Der Meister, ein Schwager von Emma Horlacher, die nach der Hohenberger Wirtin Rosine Votteler die Grabpflege übernahm, hatte damals auf einen Arbeitslohn verzichtet und nur die Materialkosten in Rechnung gestellt. Dritte Grabpflegerin – vor Irmgard Stadelmaier – war Else Widmann.

Der Blutrichter hat sich wenige Tage später das Leben genommen

Das Schicksal des am 20. Dezember 1913 in Dirschau (heute in Polen gelegen) geborenen und am 21. April 1945 erschossenen Leutnants Alfred Scheffler war mehrmals Gegenstand umfangreicher Berichte unserer Zeitung. Dennoch sind die Begleitumstände, die zum Tod des Mannes führten, noch nicht vollständig geklärt. Es gibt Hinweise, wonach sich Scheffler – er war verheiratet und hatte ein dreijähriges Töchterchen – auf Bitten einiger Bürger geweigert haben soll, Gaildorf in aussichtsloser Situation gegen einmarschierende US-Truppen zu verteidigen. So habe er verhindert, dass die Stadt vollends zerstört wurde.

Mysteriös sind die behördlichen Ermittlungen in der Nachkriegszeit: Grabpflegerin Rosine Votteler will 1960 an Schefflers Grab einen Mann erkannt haben, der dem Erschießungskommando angehört haben soll. Das Ermittlungsverfahren gegen diesen wurde im Mai 1961 durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn eingestellt. Gegen den Offizier, der den Erschießungsbefehl unterzeichnet hatte, konnte ebenfalls nicht mehr weiter ermittelt werden: Generalmajor Konrad Barde (Jahrgang 1897) von der 198. Infanteriedivision hatte sich bereits am 4. Mai 1945 in Traunstein auf der Flucht vor der US-Army umgebracht. kmo

Info Quellen für die Information an der Grabstelle sind Rundschau-Berichte aus dem Jahr 1993 sowie eine Denkmaldokumentation von Lutz Glandorf.