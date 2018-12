Haushalt So viel Geld wie noch nie

So viel Geld wie noch nie

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Für Bürgermeister Martin Blessing ist es der erste Haushaltsplan, den er als Bürgermeister der Stadt Ilshofen einbringt. Und gleich ein Paukenschlag: Das Gesamtvolumen von 34,1 Millionen Euro ist Rekord für die Stadt. Mit 20,9 Millionen Euro liegt der dickste Verwaltungshaushalt aller Zeiten vor und knapp 13,2 Millionen Euro bilden ein nie da

gewesenes Investitionsvorhaben im Vermögenshaushalt. Ganz nebenbei ist es der letzte kameralistische Haushalt, den die Verwaltung dem Gemeinderat vorlegt. Ab 2020 wird im Doppik-System gerechnet.

„Da ist kein Spaßprojekt dabei“, verteidigt Bürgermeister Blessing das hohe Investitionsvolumen. Auf der Einnahmenseite sehe es zwar gut aus, „wir würden auch gerne weiter Schulden tilgen oder noch mehr in die Rücklagen stecken, aber jetzt müssen wir neue Schulden aufnehmen“, räumt er bedauernd ein.

„Dank des Finanzausgleichs gehört 2019 zu den besseren Jahren, aber was den Vermögenshaushalt angeht, leben wir von der Substanz“, fasst Kämmerer Martin Ott die Situation knapp zusammen. Mehr Schlüsselzuweisungen, geringere Umlage an den Landkreis und den Finanzausgleich, reichlich Gewerbesteuer und mehr Einkommensteuer sind gut für die Stadt. Das Rieseninvestitionspaket reißt nun aber ein Riesenloch ins Stadtsäckel.

Ott: Bauplätze fehlen

Kämmerer Ott nennt unaufschiebbare Großvorhaben, die für das kommende Jahr anstehen: die Erweiterung der Sammelkläranlage Ilshofen mit den Abwasserüberleitungen von Ruppertshofen und Unteraspach, die Sanierung des Freibads und die Erschließung neuer Wohngebiete mit dem entsprechenden Grunderwerb. „Wir können nur 400 000 Euro für den Verkauf von Neubauplätzen einkalkulieren, mehr haben wir nicht mehr“, klagt Ott und fordert: „Uns fehlen Bauplätze, wir müssen mehr erschließen, denn wir brauchen dringend die Einnahmen aus den Verkäufen zum Investieren.“

Im Haushalt sind bereits Kosten für die Erschließung neuer Baugebiete eingeplant: Flurweg/ Sölker Straße in Ilshofen, das Gewerbegebiet Großallmerspann III sowie die Baugebiete Bach­äcker in Eckartshausen und Elber/ Buchweg in Obersteinach.

Beratung Ende Januar

Die Gemeinderatsmitglieder haben nun Zeit bis Montag, 21.

Januar, um sich mit dem Zahlenwerk zu befassen. Dann soll

es in die Haushaltsberatung gehen.