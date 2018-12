Baustellen Situation wie sonst nur im Gebirge

Die Westfrankenbahn an der derzeitigen Langsamfahrstrecke zwischen Rot am See und Wallhausen: 200 Meter, die es in sich haben. © Foto: xy

Wallhausen / Lothar Schwandt

Gleich zwei Großbaustellen gibt es derzeit in Wallhausen, beide sind kaum 200 Meter voneinander entfernt und haben miteinander nichts zu tun. Denn während die Arbeiten an der Sammelkläranlage der Gemeinde bereits seit Jahresbeginn im Gang sind, hat die auf Felssicherung spezialisierte Firma HTB aus Kufstein erst vor Kurzem ihre Container auf dem Gelände des ehemaligen Gemeindesteinbruchs aufgestellt. Beauftragt wurde sie von der Westfrankenbahn, um auf gut 200 Meter Länge den Bahndamm zu stabilisieren, der durch die Erosion des Weidenbachs stellenweise stark unterhöhlt ist.

Werner Strecker, Waldbesitzer im Drachenwald und Pächter einer gegenüberliegenden Wiese, weiß genau, dass hier eine Schwachstelle liegt, die sich in diesem künstlichen Bachbett nach über 150 Jahren bemerkbar macht. „Damals hat man beim Bau der Bahnlinie Crailsheim-­Lauda den windungsreichen Verlauf des Weidenbachs kurzerhand in ein künstliches Bett gezwängt und seine eigenen Schlingen gekappt.“

Erste Rutschungen schon 2012

Tatsächlich sieht man bis heute die zentnerschweren behauenen Muschelkalkblöcke am Fuß des Bahndamms aufragen, mit denen der Bahndamm am Grund stabilisiert wurde. Später war der Damm mit Fichten bepflanzt, denen es schon bei der Prospektion und Schadensaufnahme vor zwei Jahren an den Kragen ging. „Bereits 2012 stellten wir an dieser sensiblen Stelle vereinzelte Rutschungen fest“, so Roland Sommer von der Westfrankenbahn, der für den Zustand der Gleisanlagen verantwortlich zeichnet. „Nachdem klar wurde, dass die Baumaßnahmen schwieriger werden als erwartet, ergab sich ein Auftragsvolumen von zwei Millionen Euro. Außerdem stellte der Naturschutz weitere Anforderungen an uns, denn diese Felsen waren ideale Quartiere für Fledermäuse, Amphibien und Krebse.“

Aktuell wird hier Spritzbeton aufgebracht, insgesamt 170 Kubikmeter. Zuvor wurde der Hang mit 650 sechs Meter tiefen Rückverankerungen stabilisiert. „Keine übliche Situation, die es außer in Wallhausen höchstens in Österreich und der Schweiz gibt“, setzt Sommer scherzhaft hinzu. Kay Wehmeier vom Ingenieurbüro ICW aus Würzburg überwacht diese Langsamfahrstelle, aber auch die ökologische Baubegleitung. „Heikel wird es noch einmal, wenn Anfang Dezember die 120 Meter lange Absturzsicherung für den Evakuierungsfall errichtet wird. Dann fährt ein Schreitbagger auf dem ohnehin steilen Hang, um diesen Fangzaun fachgerecht anzubringen“, ergänzt Hans-Otto Lausberger von der Westfrankenbahn.

Alle drei loben die gute Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, vor allem aber mit Wallhausens Bürgermeisterin Rita Behr-Martin. Für die Bauausführung garantiert der gerade mal 25 Jahre alte Bauingenieur Johannes Spiegl, unter dessen Regie sich zwei Baukolonnen alle zehn Tage abwechseln, sodass zügig weitergebaut werden kann.

Albvereins-Wanderweg gesperrt

Die Gemeinde Wallhausen wurde früh über die Baumaßnahme informiert. Daher musste auch der Albvereins-Wanderweg gesperrt und vorübergehend umgelegt werden, der in das idyllische Tal des Weidenbachs führt. Dadurch ergab sich kürzlich ein weiterer Lokaltermin mit Gau-Wegmeister Peter Egelhof und dem Wallhausener Wegwart Gerhard Praßler, der den „Blaupunkt-Weg“ betreut. „Vielleicht lässt sich der Wanderweg im weiteren Verlauf sogar zur Versickerungsstelle des Weidenbachs hin verlegen, die bisher ganz unberührt ein Schattendasein führt.

Dazu müssen aber das Landratsamt und die ihr unterstellten Behörden ihre Zustimmung erteilen“, weiß Egelhof, der die umfangreiche Prozedur einer Wegeverlegung und den Gang durch die Institutionen kennt. „Lohnen würde es sich allemal, weil der Albverein ohnehin asphaltierte Wege durch naturnahe Pfade ersetzen will. Und gerade die Talwiese nördlich der Wasserversickerung wäre ein bisher vernachlässigtes Stück, das nur wenige kennen.“