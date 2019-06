Ob Diebachsee in Fichtenberg oder Waldsee in Fornsbach: Hier kann bedenkenlos geschwommen werden

Beste Aussichten fürs Wochenende: Die Regenwolken werden sich verziehen und der Sommer klopft an mit Sonnenschein und Temperaturen von weit mehr als 20 Grad – Zeit also für einen Ausflug an einen der vielen herrlichen Badeseen im Land. Pünktlich zum Start der Badesaison hat das Ministerium für Soziales und Integration die aktuelle Badegewässerkarte vorgestellt. Die gute Nachricht: Die über 300 Badestellen im Land bieten fast ausnahmslos eine gute bis sehr gute Wasserqualität. Das teilte Gesundheitsminister Manne Lucha am Donnerstag bei der Veröffentlichung der aktuellen „Badegewässerkarte 2019“ in Stuttgart mit.

Besonders zum Baden geeignet sind die auf der Badegewässerkarte blau und grün gekennzeichneten Stellen. Rote Farbmarkierungen zeigen, wo nicht alle

untersuchten Wasserproben hygienisch einwandfrei waren. Überwacht werden die gemeldeten Badestellen in Baden-Württemberg nach den Vorgaben der Europäischen Union. Dazu werden von den Gesundheitsämtern während der Badesaison, die in Baden-Württemberg in der Regel vom 1. Juni bis zum 15. September dauert, mindestens einmal im Monat Wasserproben entnommen und im Labor untersucht.

Top-Werte im Land

Im europäischen Vergleich erzielte Baden-Württemberg erneut überdurchschnittlich gute Ergebnisse. Von den 313 in der von Hitzemonaten geprägten Badesaison 2018 regelmäßig kontrollierten Badestellen im Land erhielten nahezu alle die Bewertung „sehr gut“ oder „gut“. Lediglich der Badesee Goldscheuer im Ortenaukreis erhielt aufgrund einer hohen Anzahl an Wasservögeln eine mangelhafte Bewertung und bleibt während der kommenden Badesaison geschlossen. Weiß gekennzeichnete Badestellen wurden neu in die Beprobung aufgenommen. Eine Einstufung erfolgt erst nach vier Jahren oder 16 Probeentnahmen.

Vom Baden in Flüssen rät Minister Lucha weiterhin ab, da diese in der Regel nicht geeignet seien und amtlich auch nicht kontrolliert werden. Es sei daher nicht auszuschließen, dass an diesen Badestellen mikrobiologische Verunreinigungen oberhalb der geltenden Grenzwerte vorlägen, so Lucha.

Info Die gedruckte Badegewässerkarte kann kostenlos beim Ministerium für Soziales und Integration unter www.sozialministerium-bw.de/badegewaesserkarte bestellt werden.

