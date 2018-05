Fichtenau Secondhand für alle

Fichtenau / Luca Schmidt

Kleider, Bettwäsche, Schuhe, Kinderspiele, Stofftiere, Geschirr und Bücher – in der Kleiderkammer in Lautenbach gibt es fast alles für Menschen, deren Geldbeutel nicht ganz so groß ist oder die der Ansicht sind, dass man diese Dinge nach nur einem Vorbesitzer nicht gleich wegwerfen muss. Alle Gegenstände werden gespendet und für einen kleinen, symbolischen Preis verkauft.

Geöffnet hat die Kleiderkammer in Lautenbach, weil es im Nachbarort Buckenweiler ein Problem mit der Verteilung von Kleidung an Flüchtlinge gab. „Als die Unterkunft für Asylbewerber geöffnet hat, war die Hilfsbereitschaft hier groß. Es wurden säckeweise Klamotten nach Buckenweiler gebracht, das lag teilweise vor dem Haus auf der Straße und war viel zu viel“, erklärt Tanja Braune, die gleichzeitig im Freundeskreis Asyl Fichtenau aktiv ist.

Das Passende aussuchen

Deshalb hat sie zusammen mit Gabi Kosmalla und Sonja Ilg entschieden: Eine Kleiderkammer muss her, in der sich die Menschen das Passende aussuchen können. Von Anfang an war klar: Sie sollte für alle da sein, nicht nur für die Flüchtlinge. Im August 2016 war es dann so weit: Die Kleiderkammer öffnete im alten Lautenbacher Rathaus. Bis dahin war es aber ein steiniger Weg. „Die Gemeinde hat ein bisschen gebraucht, bis sie einen Raum für uns gefunden hat“, sagt Kosmalla. Neun Monate habe es gedauert. „In dieser Zeit kamen alle Kleiderspenden zu uns, zum Glück habe ich ein großes Haus“, sagt Tanja Braune.

Bei der Verteilung sei sie anfangs in Buckenweiler mit einem Stift und einem Block von Zimmer zu Zimmer gegangen und habe sich aufgeschrieben, was gebraucht wird. Aus den Beständen in ihrem Haus habe sie dann das Richtige ausgesucht. Trotzdem sind sie der Gemeinde Fichtenau dankbar, dass ein Raum gefunden wurde.

Geschenke für Kinder

Nachdem die Unterkunft in Buckenweiler geschlossen wurde – der Mietvertrag endete am 30. September 2017 – sind die Kunden der Kleiderkammer mittlerweile fast ausschließlich Menschen aus Fichtenau und Umgebung. Sie bezahlen beispielsweise für lange Hosen 2,50 Euro, für Kleider 2,50 Euro und für Kinderspiele 50 Cent. „Das ist wirklich günstig“, sagt Gabi Kosmalla. Ähnliche Läden würden deutlich mehr verlangen. „Und Kinder gehen hier auch nicht ohne ein Geschenk wieder raus.“ Dabei sind die Dinge, die es in der Kammer zu kaufen gibt, noch nicht alles: „Wir haben auch schon Möbel vermittelt.“

Die Erlöse werden für unterschiedliche Zwecke eingesetzt. „Wir haben schon gemeinsam mit Kunden gegrillt und einen Weihnachtskaffee veranstaltet“, sagt Braune. Auch an Kindergärten in der Gemeinde wird gespendet.

Stressig wird es für die Ehrenamtlichen nur, wenn Wahlen anstehen: Denn die Bewohner der Altgemeinde Lautenbach wählen im alten Rathaus – in eben jenem Raum, in dem sich nun die Kleiderkammer befindet. „Es gibt eine Trennwand. Bei einer Wahl müssen wir alles in eine Hälfte des Zimmers schaffen, damit in der anderen gewählt werden kann“, sagt Braune.

Info Die Kleiderkammer in der Buckenweiler Straße 27 in Lautenbach hat normalerweise jeden ersten Samstag im Monat von 14 bis 16 Uhr und jeden zweiten Mittwoch von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Infos gibt es online auf der Facebook-Seite des Freundeskreis Asyl Fichtenau und im Fichtenauer Amtsblatt.