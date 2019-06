Neben Armin Mößner treten Roland Anton Krojer und Samuel Speitelsbach in Murrhardt an.

Am 24. Juni um 18 Uhr war Bewerbungsschluss für die Bürgermeisterwahl in Murrhardt am 21. Juli. Amtsinhaber Armin Mößner, CDU-Mitglied, hatte im Januar erklärt, dass er seinen Hut erneut in den Ring werfen werde. Der 35-jährige Diplom-Verwaltungswirt entschied am 17. Juli 2011 die Wahl für sich. Ende Mai trat ein zweiter Bewerber auf den Plan – der parteilose Roland Anton Krojer. Der 53-jährige Murrhardter ist als Projektmanager für alternative und erneuerbare Energien tätig. Vor Kurzem hat nun auch Samuel Speitelsbach seine Unterlagen abgegeben. Es ist nicht die erste Kandidatur des 32-jährigen Diplom-Ingenieurs aus Ravenstein. Im Mai trat er in Gutach, Anfang Juni in Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis), dann in Widdern (Kreis Heilbronn), und aktuell auch in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) an. Im Gu­tacher Wahlkampf teilte er laut Schwarzwälder Bote mit, dass er ehemaliges AfD-Mitglied sei. Am Mittwoch, 10. Juli, 19 Uhr, findet eine von der Stadt organisierte Kandidatenvorstellung in der Festhalle statt.

