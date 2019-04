Die Sportfreunde Bühlerzell müssen sich Sindringen mit 0:3 geschlagen geben.

Erfreuliches auf Seiten der Sportfreunde nur vor dem Spiel: Das Eigengewächs Matt- hias Gronbach (30) konnte von Vorstandsmitglied Josef Kohnle für sein 400. Spiel geehrt werden. Die Gäste hatten in jeder Hinsicht schnell die Vorteile auf ihrer Seite. Nach der präzisen Rechtsflanke von Lukas Endreß von der rechten Seite traf Yannik Lofti bereits in der 10. Minute per Kopfball zum 0:1. In der 23. Minute das 0:2. Wieder die Flanke von der rechten Seite, dieses Mal von Julian Winkler, und Christian Baier traf ebenfalls per Kopfball. Zwei Tore, gleiche Vorzeichen. Bühlerzell bekam nicht den Zugriff im Mittelfeld, konnte zweimalig die Flanke nicht verhindern, ebenso die folgenden erfolgreichen Kopfbälle. Eigene Chancen waren Mangelware. Nennenswert ein Kopfball von Philipp Krupp in der 33. Minute, der über das Tor ging.

Vellberg Ein Ergebnis, das keinem Team hilft Spiel des Tages: Das Kreisliga-A2-Derby in Vellberg bleibt trotz der vier Tore vieles schuldig. Am Ende ist man im Lager der Gastgeber trotzdem mit dem Punktgewinn zufrieden.

Für die frühzeitige Vorentscheidung sorgte dann wiederum Christian Baier, der in der 53. Minute zum 0:3 einschießen konnte. Bühlerzells Eifer, das Ergebnis freundlicher zu gestalten, war zu erkennen. Die Gäste aus dem Kochertal brachten den Spielstand aber sicher über die Zeit. Bühlerzell konnte nicht an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen. Die Gäste dagegen kehrten nach der Heimniederlage eine Woche zuvor umgehend in die Erfolgsspur zurück.

Am Ostermontag hatte Bühlerzell beim TSV Markelsheim Pech, denn die Gastgeber kamen noch kurz vor Spielende zu einem 2:2. Markelsheim gelang schon nach sieben Minuten die 1:0-Führung. Erst im zweiten Spielabschnitt bekam Bühlerzell das Spiel besser in den Griff; Chris- tian Stein in der 51. und Amadeus Trittner in der 80. Minute sorgten für eine 2:1-Führung. Postwendend fiel aber das 2:2.

