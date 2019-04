Zur Räuberwanderung mit Schatzsuche lädt Naturparkführerin Ruth Bohn interessierte Menschen ein.

Am 1. Mai geht es in die sagenhafte Mordklinge. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Kirchenkirnberg am Parkplatz der Gemeindehalle. Ausgestattet mit GPS-Gerät, machen sich die Wanderer auf eine spannende Entdeckungstour. Sie besuchen das Naturdenkmal, das als ehemaliger Räuberschlupfwinkel erahnen lässt, wie einst das Leben dieser zwielichtigen Gestalten vonstattenging. Spiele und Geschichten lassen die Gäste in eine andere Welt eintauchen. Taschenmesser, Grillgut und Getränke sollten mitgebracht werden.

Anmeldung: Telefon 0 71 84 / 21 98, E-Mail bohn@die-naturparkfuehrer.de.

