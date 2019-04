Weil an der Beleuchtung gearbeitet wird, ist für drei Tage nur ein Teil der Straße befahrbar.

In der Zeit vom 15. bis 18. April wird die Ortsdurchfahrt von Sulzbach am Kocher halbseitig gesperrt sein. Grund seien Umbauarbeiten an der Beleuchtung des Fußgängerüberwegs in der Ortsmitte auf Höhe des Bauhofs, teilt die Straßenmeisterei Gaildorf mit. Falls es zu direkten Behinderungen am Fußgängerüberweg komme, werde dieser für die Dauer der Arbeiten außer Kraft gesetzt. Es wird eine Ampel aufgestellt.

