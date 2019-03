Der Rems-Murr-Kreis hat eine sanierungsbedürftige Straße weniger.

Die Landes- und Kreisstraßen im Großraum Murrhardt befinden sich zum großen Teil in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Auch die Ergebnisse der Zustandserfassungen des Landes und des Kreises spiegeln dies deutlich wider. Die Kreisstraßen um Murrhardt sind größtenteils nicht nur in schlechter baulicher Verfassung, sondern an vielen Stellen auch zu schmal. Im Begegnungsverkehr komme es daher immer wieder zu gefährlichen Situationen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

„Haben die Mittel verdoppelt“

Der Landkreis habe den Nachholbedarf bei Investitionen in die Infrastruktur rund um Murrhardt erkannt. Für den im Vorjahr neu aufgelegten Kreisstraßenmaßnahmenplan 2018 bis 2022 wurde deshalb unter anderem ein Schwerpunkt auf Straßenbauprojekte im Raum Murrhardt gelegt. „Wir haben die Mittel für den Straßen- und Radwegebau im Rahmen des Investitionsprogramms verdoppelt. Damit haben wir das notwendige finanzielle Fundament geschaffen, um hier spürbare Verbesserungen zu erreichen“, so Landrat Dr. Richard Sigel.

In Murrhardt weiß man das Engagement des Kreises zu schätzen. „Es freut uns, dass der Rems-Murr-Kreis die Sanierungen der Kreisstraßen nach langer Durststrecke in unserem Raum angeht und nun zwei Kreisstraßen bedarfsgerecht saniert wurden“, so Bürgermeister Armin Mößner. Denn gerade der ländliche Raum des Kreises sei auf eine gute Straßeninfrastruktur als wichtige Verkehrsadern angewiesen, so Mößner weiter.

Die Sanierung der Straße zwischen Vorderwestermurr und Käsbach (K 1900) wurde nun abgeschlossen. Auf einer Länge von 2,1 Kilometern ist die Fahrbahn grundlegend erneuert worden. Sie ist nun 5,50 Meter breit. Innerhalb der Ortsdurchfahrten von Käsbach und Vorderwestermurr wurde zudem eine klare bauliche Trennung von Straße und Nebenflächen erreicht. Und die Bushaltestelle, die bislang an der Landesstraße lag, befindet sich nun im Ort und ist barrierefrei ausgebaut. Durch die direkte Nachbarschaft hatte es sich angeboten, die sanierungsbedürftige K 1802 (Vorderwestermurrer Sägmühle) ab Vorderwestermurr auf einer Länge von 1,1 Kilometern ebenfalls instand zu setzen. Auch eine Rutschung im Bereich des Fautsbaches wurde dabei behoben. Die Telekom hat die Bauarbeiten zum Anlass genommen, ihre Leitungen über weite Strecken zu erneuern. Ebenso nutzten die Stadtwerke der Stadt Murrhardt die Gelegenheit für Kanalarbeiten.

Der Ausbau der Kreisstraße 1900 zwischen Vorderwestermurr und Käsbach ist der Auftakt einer Reihe von Maßnahmen in den nächsten Jahren. Noch in diesem Jahr soll die K 1806 auf dem Abschnitt zwischen Murrhardt und Karnsberg ausgebaut werden. Das Reststück der K 1806 bis zur Kreisgrenze folgt dann in einem zweiten Abschnitt. Ein Stück der K 1810 zwischen Bartenbach und Hohenbrach ist ebenfalls bereits fertig geplant und soll zeitnah umgesetzt werden.

Auch die Planung für den Ausbau der K 1808 zwischen Murrhardt und Siebenknie befindet sich in den letzten Zügen, ebenso wie der Ausbau der K 1805 zwischen Murrhardt und Köchersberg und ein Abschnitt der K 1902 bei Trauzenbach.

Nur ein Anfang

Durch außerplanmäßige Mittel des Landes konnte zudem im Bereich des Anschlusses an die Landesstraße 1119 der Fahrbahnbelag der Straße saniert werden. Dies kann allerdings nur ein Anfang sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Straße ist in weiten Teilen in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Der Rems-Murr-Kreis setze sich beim Land weiter für eine „großflächige Maßnahme“ ein.

