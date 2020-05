In der Nacht auf Donnerstag fährt ein überdimensionaler Schwertransport durch den Landkreis Hall. Das kündigte die Polizei an. Diese begleitet den Wagen auf seinem Weg von Neresheim im Ostalbkreis bis nach Löwenstein – Knapp 100 Kilometer. Elf Stunden soll das Gefährt unterwegs sei. Google Maps berechnet für die Strecke eine Fahrtdauer von etwa 1:42 Stunden für einen Personenwagen. Nach Polizeiangaben liefert der Transport eine „selbstfahrende Arbeitsmaschine“.

Die Ausmaße sind erstaunlich:

250 Tonnen schwer – schwerer als die Freiheitsstatue

45,5 Meter lang – etwa die Breite eines Fußballfeldes

7,5 Meter breit – fast breit wie drei Lkw nebeneinander

4,2 Meter hoch – etwa so hoch, wie ein Zug

Das monströse Gefährt und seine Begleitung starten am Mittwochabend um 19 Uhr. Geplante Ankunft ist um 6 Uhr in der Früh. Wann der Transport wo sei, will die Polizei aber nicht schätzen.