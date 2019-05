Bei stockendem Verkehr hat sich am Freitag auf der A6 auf der Kochertalbrücke ein schwerer Unfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer um 10.38 Uhr zwischen Schwäbisch Hall und Ilshofen in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf der Kochertalbrücke erkannte er zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute und fuhr auf dem rechten Fahrstreifen auf den Opel eines 46-Jährigen vor ihm auf. Durch den Aufprall wurde der Opel nach rechts geschleudert, der Mercedes prallte erst gegen die Mittelleitplanke und blieb dann auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 46 Jahre alte Opel-Fahrer und dessen 51 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 35.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. An der Verkehrseinrichtung wird der Sachschaden auf circa 2.500 Euro geschätzt.

Während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn in Richtung Nürnberg bis 12.18 Uhr gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es hatte sich ein Stau von mehreren Kilometern gebildet.

