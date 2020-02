Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es 464 Unternehmen, die 20 oder mehr Mitarbeiter beschäftigen. Betriebe ab dieser Größe sind dazu verpflichtet, schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Dieser Anforderung kommen drei Viertel (354) nach, wenn auch nicht immer in vollem Umfang. „Die Grundbereitschaft, Schwerbehinderte zu beschäftigen, ist hoch“, beurteilt Stefan Schubert im Gespräch mit der Redaktion. Er ist Geschäftsführer für den operativen Bereich bei der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

183 Firmen erreichen Quote

Von den 354 Unternehmen im Landkreis, bei denen Schwerbehinderte arbeiten, erreichen 183 die erforderliche Quote. Unternehmen mit bis zu 39 Arbeitsplätzen sollten zumindest einen schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Hat der Betrieb zwischen 39 und 59 Beschäftigte, sollten darunter zwei gehandicapte Menschen sein. Bei Firmen oder Behörden mit mehr als 60 Beschäftigten sollten 5 Prozent der Arbeitsplätze Schwerbehinderten zur Verfügung gestellt werden.

Liegt oft nicht am guten Willen

Wenn Unternehmen die Vorgaben nicht erfüllen, liegt das nicht zwangsläufig am guten Willen, macht Stefan Schubert deutlich. „Oft sind behinderte Menschen sehr gut ausgebildet und damit gefragte Arbeitskräfte. Für Betriebe ist es gar nicht einfach, diese für sich zu gewinnen.“

Stefan Schubert gibt zu bedenken, dass es nicht in jedem Betrieb möglich ist, Menschen mit schwerer Behinderung zu beschäftigen. In der Gastronomie und der Fertigung sei dies in vielen Fällen noch möglich. Kleine Handwerksbetriebe aber würden in dieser Hinsicht oft an ihre Grenzen stoßen. Ein Hinderungsgrund seien vielfach fehlende Aufzüge oder fehlende behindertengerechte Toiletten in den Gebäuden.

Betriebe, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, haben eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. Diese beträgt je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz pro Monat zwischen 125 und 320 Euro.

Geld geht in die Integration

Je näher ein Unternehmen der vorgeschriebenen Quote kommt, desto weniger Ausgleichszahlung hat es zu leisten. Besonders viel haben Betriebe zu zahlen, die zwar viele Mitarbeiter haben, aber keine Schwerbehinderten beschäftigen. Wesentlich günstiger wird es für Unternehmen, bei denen zwar relativ viele Schwerbehinderte arbeiten – aber nicht so viele, wie es Paragraf 154 des Sozialgesetzbuches vorsieht. Das Geld aus der Ausgleichsabgabe geht an das zuständige Integrationsamt.

Info

Unternehmen müssen die Zahl der Menschen mit schwerer Behinderung, die sie beschäftigen, bis zum 31. März der Agentur für Arbeit melden. Tun sie dies nicht, droht ihnen ein Bußgeld. Eine Verlängerung der Frist ist nicht möglich. Die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim beantwortet Fragen zur Beschäftigung Schwerbehinderter von Montag bis Freitag zwischen 09.30 Uhr und 11:30 Uhr unter der Telefonnummer 07 21/ 8 23 70 66.

44

der 464 Unternehmen im Landkreis Schwäbisch Hall mit mehr als 20 Beschäftigten sind öffentliche Arbeitgeber, Behörden beispielsweise. Wesentlich größer ist die Zahl der privaten Betriebe: 420.