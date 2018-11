Landwirtschaft Schweine fliegen nach Japan

Frankenhardt / Christine Hofmann

Der Familienbetrieb Eberhardt aus Frankenhardt-Hellmannshofen verkauft sechs Schwäbisch-Hällische Zuchtschweine an einen Landwirt auf der Insel Hokaido.

Auf der Ranch Elpaso von Landwirt Hideaki Hirabayashi auf der japanischen Insel Hokkaido suhlen sich vier Schwäbisch-Hällische Jungsauen und zwei Eber der alten Landrasse genüsslich auf der Weide. Geboren sind die Tiere rund 9000 Kilometer von ihrem jetzigen Aufenthaltsort entfernt auf dem Bauernhof des Familienbetriebs Eberhardt in Frankenhardt-Hellmannshofen.

Landwirt Friedrich Eberhardt und seine Ehefrau Birgit (beide 57) sowie Sohn Axel (22), der bereits in den Betrieb Eberhardt GbR eingestiegen ist, freuen sich über die ersten Nachrichten aus dem fernen Japan. „Die Schweine haben den Transport gut überstanden und sind wohlbehalten auf Hokkaido angekommen“, berichtet Friedrich Eberhardt. „Endlich.“ Es habe lange gedauert, bis der Export der Schweine genehmigt wurde, denn die Rechtslage sei kompliziert.

Doch Landwirt Hirabayashi, der mit den Schwäbisch-Hällischen in die Zucht einsteigen will, um der Nachfrage nach hochwertigem Schweinefleisch auf dem japanischen Markt gerecht zu werden, gab nicht auf. Schließlich einigte man sich nach jahrelangem Ringen auf ein kompliziertes Aus- und Einreiseverfahren: Nach einer Voruntersuchung durch das Veterinäramt verbrachten die Tiere 30 Tage in Quarantäne. Die Abfertigung am Frankfurter Flughafen erfolgte ebenfalls mit amtstierärztlicher Begleitung. In Japan kamen die Schweine zunächst wieder einige Tage in Quarantäne, bevor sie auf die Ranch Elpaso umziehen konnten.

Der Familienbetrieb in Hellmannshofen hat sich auf die Zucht von Schwäbisch-Hällischen Landschweinen spezialisiert. Das hat Tradition: Schon Friedrich Eberhardts Großvater Fritz züchtete 1925 die auch als „Mohrenköpfle“ bekannte Rasse. Neun Linien der Schwäbisch-Hällischen stehen heute im Stall in Hellmannshofen. „Wir sorgen dafür, dass jede Linie erhalten bleibt – auch wenn die Leistung mal nicht so überzeugend ist“, erklärt Friedrich Eberhardt.

Wichtig ist in dem Zuchtbetrieb mit derzeit 830 Schweinen, einigen Angusrindern, vier Pferden, Hühnern und einem Hund besonders die Gesundheit der Tiere. „Wir sind ein so genannter SPF-Betrieb und werden sechsmal im Jahr streng kontrolliert“, erklärt der Landwirtschaftsmeister das zertifizierte Gesundheitsprogramm für Schweine.

Einmal im Jahr sucht der Schweinezuchtverband Baden-Württemberg aus dem Bestand in Hellmannshofen passende geeignete Eber für die Besamung aus. „Unser Hauptgeschäft ist aber der Verkauf von deckfähigen Jungsauen an Ferkelerzeuger in der Region“, sagt Eberhardt. „Wir haben auch schon mal Tiere nach Österreich und Spanien verkauft. Aber dass unsere Tiere nach Japan fliegen, ist eine echte Premiere.“