„Es kommt mir einerseits wie gestern vor, andererseits waren das richtige Hundejahre“, sagt Stephen Brauer. Die noch relativ kurze, aber überaus arbeitsintensive Zeit als Landtagsabgeordneter hat den 49-jährigen Crailsheimer nachhaltig geprägt. Am 1. August war er für Friedrich Bullinger nachgerückt, der nach zwölfjähriger Abgeordnetentätigkeit sein Landtagsmandat aufgab.

bis mindestens 2025 im Landtag bleiben – und seine Partei will ihn im anstehenden Wahlkampf unterstützen. Mit 25 von 25 Stimmen nominierten ihn FDP-Mitglieder aus dem Landkreis am Dienstagabend bei der Wahlkreiskonferenz in Ilshofen als Wahlkreiskandidaten. „Hätte er nicht dieses starke Profil, wäre ich nicht für ihn zurückgetreten", sagt Friedrich Bullinger über Brauer. Dessen Amt als finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion erhalte man „nicht von ungefähr". Gleichzeitig warnt Bullinger im Hinblick auf die Landtagswahl vor zu viel Euphorie. „Das Direktmandat wird er wohl knapp nicht schaffen", zu groß sei die Konkurrenz durch die Kandidaten von Grünen und CDU. Dennoch zähle bei der Wahl jede Stimme, wenn im Regierungsbezirk Stuttgart die Zweitmandate ermittelt werden.

Stephen Brauer kritisiert andere Parteien

FDP-Kernthemen wie Steuerentlastungen für den Mittelstand sowie Investitionen in Bildung und digitale Infrastruktur will Brauer im Wahlkampf punkten. Die politischen Gegner aus den größeren Landtagsfraktionen attackiert er: die CDU „ein großer, satter Haufen"; die Grünen „weltfremd" und die AfD „Spinner". Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekommt sein Fett weg: „Ihm ist aufgefallen, dass es nach zehn Jahren immer noch die gleichen Funklöcher gibt – und er hat nichts dagegen unternommen", betont Brauer. In Sachen Bildungspolitik stellt Brauer dem Landesvater ebenfalls ein schlechtes Zeugnis aus. Im Bundesvergleich seien Schüler aus Baden-Württemberg in der Ära Kretschmann stark abgerutscht. „Ihr müsst mir helfen. Wir sind zwar eine kleine Gruppe, aber die hat eine laute Stimme", schwört Brauer seine Parteikollegen ein. Die aktuellen Umfragewerte für die FDP seien zwar schlecht, aber das könne sich in den nächsten Monaten noch ändern.

Silvia Hapke-Lenz ist Brauers Zweitkandidatin

Auch beim Bewältigen der Corona-Krise habe die Landesregierung mitunter alles andere als glücklich agiert. Neue Verordnungen hätten viel zu kurzfristig umgesetzt werden müssen, und in einigen Wirtschaftsbereichen, vor allem Hotel- und Gastronomie, käme finanzielle Unterstützung viel zu spät. Für den Herbst rechnet Brauer mit einer Rezession. Deshalb sei es umso wichtiger, alle Landesausgaben auf den Prüfstand zu stellen. „In diesen Zeiten ist wirtschaftspolitische Kompetenz gefragt. Die FDP ist jetzt so nötig wie noch nie“, so das Fazit des früheren Berufsschullehrers.