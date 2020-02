Recaro fertigt auch in China Flugzeugsitze. Am Standort Qingdao beschäftigt das Unternehmen 150 Mitarbeiter. Diese arbeiten derzeit nicht. Seit dem 24. Januar sind Neujahrsferien. Diese hat die Regierung aufgrund der Ansteckungsgefahr bis zum 9. Februar verlängert. In dieser Zeit ruht auch die Produktion von Flugzeugsitzen in Qingdao. „Wir tun alles, um unsere Mitarbeiter zu schützen, um sie nicht der Gefahr einer Corona-Virus-Infektion auszusetzen. Zurzeit finden keine Geschäftsreisen nach und von China aus statt. Diese Maßnahmen sind ein Schutz für unsere Mitarbeiter, damit sie nicht in der Region aufgrund von aktuellen Entwicklungen festsitzen. Glücklicherweise ist keiner unserer Mitarbeiter infiziert“, sagt Mark Hiller, der geschäftsführende Gesellschafter von Recaro Aircraft Seating.

Ziehl-Abegg schickt keine Mitarbeiter nach China

Marcel Fratzscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, geht davon aus, dass das Corona-Virus durchaus das Potenzial hat, die wirtschaftlichen Aktivitäten mit China spürbar zu belasten. Negative Effekte können sich daraus ergeben, dass Lieferketten durch die starke Verflechtung der Weltwirtschaft unterbrochen werden.

Auch Ziehl-Abegg schickt derzeit keine Mitarbeiter nach China. Ein Pressesprecher macht deutlich: Selbst wenn gesunde Mitarbeiter ungefährdet erscheinen, können sie sich mit dem Virus infizieren und nach ihrer Rückkehr die schwächelnde Oma oder das Kleinkind oder Baby anstecken. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist wichtiger als wirtschaftliche Aspekte“, sagt Peter Fenkl, der Vorstandsvorsitzende.

Groninger empfängt aktuell keine chinesischen Besucher

Der Crailsheimer Maschinenbauer Groninger empfängt seit letzter Woche keine Besucher mehr aus China. Zu groß ist die Sorge, dass sich Mitarbeiter anstecken könnten. Das Unternehmen hat langjährige Verbindungen nach China. Dass diese grundsätzlich beeinträchtigt werden, glaubt Groninger nicht. Eine Möglichkeit, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, sei es, so ein Sprecher, verstärkt Videokonferenzen abzuhalten.

Rommelag erwartet demnächst eine chinesische Delegation

Rommelag betreibt regen Austausch auch mit China. Der Spezialist aus Gaildorf und Sulzbach-­Laufen im aseptischen Abfüllen von Flüssigkeiten und halbfesten Stoffen auf sogenannten Bottelpack-Anlagen hat eine Vertriebsgesellschaft in Shanghai. Das Unternehmen plant derzeit nicht mit Dienstreisen oder Gegenbesuchen. In einigen Wochen ist der Besuch einer chinesischen Delegation im Kochertal vorgesehen. Ob es dabei bleibt, will das Unternehmen anhand der dann anstehenden Gefahrenlage entscheiden.