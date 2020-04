Die wichtigste Corona-Nachricht für den Kreis Schwäbisch Hall ist eine gute. Zwar stieg die Zahl der aktuell Infizierten vom 15. auf den 16. April leicht von 301 auf 303. Davor sank der Infiziertenstand aber seit dem 7. April (mit dem bisherigen Höchststand von 477 Infizierten) kontinuierlich, wie das Landratsamt mitteilt. Somit gibt es auch deutlich mehr gesundete Menschen (532) als noch infizierte (303). Die Zahl der täglich neu Infizierten ist zudem auf konstant niedrigem Niveau.

„Ich hoffe sehr, dass diese positive Tendenz weiter anhält und wir nach den Osterfeiertagen keine neue Ansteckungswelle feststellen müssen.“, so Landrat Gerhard Bauer. Er bedankt sich bei allen, die dazu beigetragen haben, die weitere Verbreitung des Virus im Landkreis einzudämmen und richtet einen Appell an die Bevölkerung: „Lassen Sie uns jetzt noch durchhalten, um trotz der Lockerungen das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten!“

Um die Lage weiterhin unter Kontrolle zu haben, trifft sich die Verwaltungsspitze des Landratsamts weiter täglich zu Lagebesprechungen. Der Koordinierungsstab, bestehend aus Vertretern der Landkreisverwaltung, der Kreisärzteschaft, der Kliniken, der Städte und Gemeinden, der Rettungsdienste sowie der Bundeswehr tagt weiter in regelmäßigen Abständen per Videokonferenz.

Das Landratsamt bleibt mit allen Außenstellen bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Anliegen und Anträge werden weitestgehend elektronisch, telefonisch und schriftlich bearbeitet. Insgesamt 71 Mitarbeiter waren vorsorglich oder mit bestätigter Infektion in Quarantäne und sind es zum Teil noch.

Kliniken haben dünne Personaldecke

Die Lage in den Kliniken im Landkreis hat sich zwar stabilisiert, dennoch ist das Personal wegen Ausfällen durch Corona und andere Krankheiten knapp. Die gesunden Beschäftigten machen deshalb zum Teil Sonder- oder längere Schichten und gehen durch die anstrengende Arbeit in Schutzkleidung bis an ihre Leistungsgrenzen.

Die Beschaffung von Schutzausrüstung für die Kliniken, Arztpraxen, Senioreneinrichtungen, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen etc. funktioniert inzwischen gut. Engpässe gibt es noch bei Schutzanzügen und Händedesinfektionsmitteln.

Weitere Entlastung könnten umfunktionierte Gebäude in Michelfeld und Crailsheim liefern, in denen pflegebedürftige, aber nicht an Corona erkrankte Personen untergebracht werden können. Um sie in Betrieb nehmen zu können, muss aber das dafür notwendige Personal gefunden werden.

Auf den Aufruf von Landrat Gerhard Bauer hin haben sich bislang insgesamt 51 Helfer mit medizinischen Vorkenntnissen bei der Gesundheitsmanagerin des Landkreises gemeldet und stehen auf Abruf bereit. Das Haller Diak hat einen eigenen Aufruf gestartet.

Michelfelder Fieberambulanz ist geschlossen

Der Betrieb der Drive-in-Abstrichzentren und der Fieberambulanzen in Michelfeld und in Crailsheim läuft laut Landratsamt reibungslos. Während in Crailsheim bis auf Weiteres alles so weiterläuft bis bisher, ist die Fieberambulanz in Michelfeld aber seit Freitag geschlossen. Der Grund: Die Ärzte im Raum Schwäbisch Hall wollen die infizierten Patienten wieder selbst in ihren Praxen untersuchen und behandeln - die Schutzausrüstung dafür ist vorhanden. Sollte es aber notwendig werden, kann die Fieberambulanz sofort wieder reaktiviert werden.

Die Quarantäne für das Pflegeheim in Schrozberg und für alle betroffenen Wohngruppen des Sonnenhofs konnte inzwischen aufgehoben werden. In den Flüchtlingsunterkünften des Kreises gab es zudem bisher keine bestätigten Corona-Infektionen.

Toilettenpapier-Hamsterkäufe führen zu Rohrverstopfungen

Wann genau der ÖPNV im Landkreis vom Ferienbetrieb wieder auf den Normalbetrieb umgestellt wird - wegen der schrittweisen Öffnung der Schulen - wird noch abgestimmt und baldmöglichst bekanntgegeben. Das Tragen eines Mundschutzes wird dann aber wohl unumgänglich sein, weil der erforderliche Mindestabstand in Bussen und Bahnen wohl nicht immer eingehalten werden kann.

Da viele Eltern erwarten, dass der Eigenanteil bei den Schülerabos erstattet wird, solange die Kinder nicht zur Schule gehen können, bemühen sich das Landratsamt und der KreisVerkehr zusammen mit dem Land Baden-Württemberg um eine Lösung.

Wilde Müllablagerungen im Kreisgebiet nehmen zurzeit zu, obwohl Müllabfuhr, die Abfuhr der Gelben Säcke, die Leerung der Papiertonne und die Sperrmüllabholung weiterhin ununterbrochen laufen.

Insbesondere die Hamsterkäufe bei Toilettenpapier haben in zahlreichen Kläranlagen im Landkreis zu Verstopfungen der Rohre und Anlagen geführt. Der Grund: Statt normalem Toilettenpapier werden unverhältnismäßig viele Feuchttücher, Hygienetücher oder andere Materialien die Toiletten hinuntergespült, die sich nicht oder nicht gut in Wasser auflösen.