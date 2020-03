Seit Montag gibt es die erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus im Kreis Hall und auch das Landratsamt sichert sich ab: Bürger, die innerhalb der vergangenen 14 Tage aus einem Corona-Riskiogebiet eingereist sind, dürfen ab sofort das Gebäude des Landratsamts Schwäbisch Hall und sämtliche Außenstellen nicht mehr betreten. Die Maßnahme dient der Vorsorge und Eindämmung des Coronavirus. Telefonisch und online steht das Landratsamt allen Bürgern aber nach wie vor zur Verfügung.

Bei Fragen zum Thema Coronavirus steht den Bürgern aber künftig nur noch die Corona-Hotline (montags bis freitags, 9 - 16 Uhr) zur Verfügung. Die E-Mail-Adresse Info-Corona@LRASHA.de wurde hingegen zwischenzeitlich wieder abgeschaltet, da sie laut Landratsamt „für zahlreiche Anfragen, auch ohne Corona-Zusammenhang, missbraucht wurde“.

Im Hohenlohekreis gibt es eine zentrale Abstrichstelle im Gesundheitsamt

Anders sieht es derweil im Landkreis Hohenlohe aus. Hier richtet das Gesundheitsamt in Künzelsau am Dienstag, 10. März, in seinen Räumen eine zentrale Corona-Abstrichstelle der niedergelassenen Ärzte aus dem Kreis ein. Für Bürger, bei denen nach einem Telefonat mit ihrem Hausarzt ein begründeter Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion vorliegt, wird ein Termin vereinbart, zu dem sie zur Abstrichstelle kommen und eine Probe abgeben - welche im Labor ausgewertet wird. Die genauen Vorgänge erfahren die Bürger von ihrem Hausarzt - genauso wie ihr Testergebnis. „Durch die Zentralisierung verhindern wir, dass durch den Gang in eine Arztpraxis unnötig andere Patienten dem Risiko einer Ansteckung ausgesetzt sind“, sagt Dr. Antje Haack-Erdmann, Leiterin des Gesundheitsamts. „Außerdem führt es ebenfalls zu einer großen Entlastung der niedergelassenen Ärzte.“

Das Landratsamt empfiehlt betroffenen Bürgern, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der Eingang des Gesundheitsamts ist entsprechend ausgeschildert.