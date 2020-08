Nachdem es nach einer Trauerfeier in Schwäbisch Gmünd einen enormen Anstieg an Corona-Infektionen gegeben hat, zieht die Stadtverwaltung nun Konsequenzen. Folglich gelten in der Stadt bei Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebeten mit mehr als 50 Teilnehmern bis zum 31. Oktober neue zusätzl...