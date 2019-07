An immer weniger Seen im Landkreis Schwäbisch Hall werden Nacktbader toleriert. Viele ziehen sich auf FKK-Campingplätze zurück, wo sie ungestört textilfrei ihre Freizeit genießen können.

Hüllenlos hinaus in die Natur: Für viele ist das im Sommer der Inbegriff von Freiheit und Unbeschwertheit. Andere fühlen sich von Nackten in der Öffentlichkeit belästigt, empfinden die Textilfreiheit als unästhetisch und unmoralisch.

Zwar fehlt es im Landkreis Hall an ausgewiesenen FKK-Seen oder FKK-Stränden, jedoch wird Nacktbaden seit Jahrzehnten an einigen Gewässern toleriert. Doch deren Zahl schwindet. Am Stausee Gnadental bei Michelfeld zum Beispiel soll seit einigen Wochen ein eigens von der Gemeinde eingestellter Ordnungsbeamter für die Einhaltung des generellen Badeverbots sorgen. Auch dem Wasserverband Fichtenberger Rot als Betreiber des Stausees und dem Angelsportverein Gnadental sind die FKK-Freunde ein Dorn im Auge. Doch vertreiben lassen sie sich trotz der verstärkten Kontrollen offenbar nicht so leicht. „Fakt ist, dass regelmäßig im Stausee gebadet wird. Vor allem an den Wochenenden wie auch in den Abendstunden sind immer wieder diverse ,Naturliebhaber’ beim Baden und Feiern anzutreffen“, ärgert sich Angelvereins-Vorsitzender Karlheinz Jakob.

Dem Nacktbaden am Diebach-­Stausee bei Fichtenberg schob der dortige Gemeinderat bereits Anfang 2016 einen Riegel vor. Er beschloss eine Satzung, nach der „das Nacktbaden oder das Nacktliegen auf der Liegewiese und im gesamten Erholungs- und Freizeitgelände“ verboten ist. Waren in früheren Jahren nur vereinzelt Nackte am Diebach-Stausee gesichtet worden, die sich obendrein diskret verhielten und niemanden ernsthaft störten, hatten sie sich in jüngerer Zeit in größerer Zahl ungeniert unters bekleidete Volk gemischt. Bitten um Rücksichtnahme wurden mitunter nicht ernst genommen.

Maibachsee ist ein beliebter Ausflugsort für Nacktbader

Um Konflikte zu vermeiden, suchen viele Nacktbader lieber Naturseen auf, die nicht als Badegewässer ausgewiesen sind. Beliebt ist unter anderem der Forstsee bei Michelfeld, auch wenn es dort wegen der nicht weit entfernten Wohnbebauung hin und wieder Probleme mit Spannern gegeben habe, sagt eine Frau, die dort früher regelmäßig zum hüllenlosen Schwimmen und Sonnen ging. Populärster Treffpunkt in der hiesigen FKK-Szene ist nach wie vor der Maibachsee. Er befindet sich rund einen Kilometer nördlich von Bubenorbis mitten im Wald und ist nur über Trampelpfade zu erreichen. Kein Wegweiser weist auf ihn hin. Trotz seiner Abgeschiedenheit geriet der Maibachsee zuletzt in Verruf. Auf mehreren einschlägigen Internetseiten wird er als Sex-Treff beworben, und auch die Polizei wurde bereits auf das Gewässer aufmerksam. Im Sommer 2016 zeigten zwei junge Frauen einen Senior an, der sich vor ihnen plötzlich entblößte und zu masturbieren begann.

FKK-Campingplätze mit Tradition

Verliert die Freikörperkultur nicht zuletzt durch solche Vorfälle immer mehr an Popularität? Dagmar Moll ist vom Gegenteil überzeugt. Die Betreiberin des FKK-Campingplatzes in Oberrot-Ofenberg kann sich über geringen Zuspruch nicht beklagen. Im Gegenteil: Der Großteil der 70 Wohnwagenstellplätze, des 1974 errichteten Campingplatzes sei während der warmen Jahreszeit belegt. Die FKK-Freunde sind in Ofenberg ungestört unter sich. Nacktheit ist erwünscht, allerdings auch keine Pflicht – etwa für Kinder und Jugendliche sowie für Besucher mit körperlichen Beeinträchtigungen. „Die Community kennt sich, die Szene wächst“, weiß Dagmar Moll. Die Freude am Nacktsein werde aber vor allem im Urlaub ausgelebt. Eines der beliebtesten Ziele für Naturisten sei Kroatien, wo schon seit 1953 an eigens gekennzeichneten Stränden nackt gebadet werden darf.

Verschwunden seien die Anfeindungen mancher Oberroter, denen man früher ausgesetzt gewesen sei. Allerdings stellt Dagmar Moll auch kritische Tendenzen fest. So werde der Begriff FKK immer häufiger mit sogenannten Saunaclubs in Verbindung gebracht, bei denen die Anbahnung sexueller Kontakte im Vordergrund steht. Andererseits sei in Teilen der Gesellschaft eine neue Prüderie zu beobachten – ein Trend „Richtung Amerika“, urteilt Dagmar Moll. Dass ihr Campingplatz gut laufe, liege nicht zuletzt daran, dass er nicht vereinsgeführt sei. Die Besucher hätten, was die Instandhaltung des Platzes angeht, in Ofenberg keinerlei Verpflichtungen.

Vereinsgeführte FKK-Campingplätze in der Region sind zum Beispiel der FKK-Familiensportpark Simonsberg bei Pfedelbachs Teilort Untersteinbach sowie der des Natursportbunds Schwäbischer Wald in Murrhardt-Kirchenkirnberg, der letztes Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte. Letzterer habe innerhalb der vergangenen Jahre zahlreiche Mitglieder verloren, vor allem wegen Überalterung, bedauert Vorstand Herbert Traub. Nichtsdestotrotz sei auf dem Campingplatz derzeit viel los. Nicht nur die rund 150, in ganz Süddeutschland beheimateten, Vereinsmitglieder verbringen in Kirchenkirnberg ihre Freizeit. Auch bei Gästen aus dem Ausland, vor allem aus den Niederlanden, sind die insgesamt 65 Wohnwagenstellplätze begehrt. Mit öffentlichen Veranstaltungen wie Volleyball- oder Binokelturnieren möchten die Natursportler weitere Besucher anlocken.

Es sei ein bestimmter Menschentypus, der sich zur Freikörperkultur hingezogen fühle, glaubt Herbert Traub: „Die Atmosphäre auf FKK-Campingplätzen ist friedlicher und aufgeschlossener als anderswo. Aggressive Typen sieht man ganz selten.“

