Aufgrund guter internationaler Geschäftsbeziehungen war die Rommelag-Gruppe in der Lage, ein größeres Kontingent an FFP2- und MNS-Atemschutzmasken zu beschaffen. Er habe in der Zeitung gelesen, dass Not am Mann sei, deshalb habe er gehandelt, sagt der Firmeninhaber Bernd Hansen. Die Atemschutzmasken wurden nun als Spende an viele Einrichtungen zwischen Schwäbisch Hall und Schwäbisch Gmünd geliefert. Darunter sind Alten- und Pflegeheime, Sozialstationen, Apotheken sowie Ärzte bis hin zu Krankenhäusern, dem Rettungsdienst und Einrichtungen wie dem Sonnenhof oder der Stiftung Haus Lindenhof.

Rommelag identifiziert sich „stark mit der Region“

Die Empfänger waren sichtlich dankbar für die Schutzmasken und die damit verbesserte Sicherheit der Mitarbeiter. Das Unternehmen betonte, dass man sich stark mit der Region identifiziere und gerne dort gebe, wo die Not am größten ist. Unbürokratisch und schnell müsse es gehen, das sei der Anspruch. „Wir freuen uns, wenn wir mit den Atemschutzmasken etwas zum Schutz der Mitarbeiter und der Patienten beitragen konnten. Wir wollen so denen, die tagtäglich helfen, Danke sagen“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Unabhängig von der aktuellen Krisensituation engagiert sich die Rommelag-Unternehmensgruppe stark im lokalen und regionalen Umfeld, setzt sich für die Sport- und Kulturförderung ein und unterstützt zahlreiche soziale Projekte, beispielsweise in der Jugendhilfe.

Info Rommelag mit den Tochterfirmen Kocher-Plastik, Holopack und Thermo-­Pack ist nach eigenen Angaben weltweit Marktführer im aseptischen Abfüllen von Flüssigkeiten und halbfesten Stoffen auf Bottelpack-Anlagen. Eingesetzt werden die Anlagen vorwiegend in der pharmazeutischen, chemischen und in der Lebensmittelindustrie. Der Verpackungsspezialist sitzt unter anderem in Gaildorf, Sulzbach-Laufen und Abtsgmünd.