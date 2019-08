Konrektor Stefan Bauder verlässt nach zehn Jahren „seine“ Schule und wird Rektor an der Hermann-Merz-Schule.

Mit viel Anerkennung für die geleistete Arbeit, aber auch mit viel Wehmut hat das Lehrerkollegium des Schulzentrums Blaufelden seinen Konrektor Stefan Bauder verabschiedet. Blaufeldens stellvertretender Schulleiter wird Rektor an der Hermann-Merz-Schule Ilshofen.

In seinen zehn Jahren in Blaufelden habe Stefan Bauder bleibende Spuren hinterlassen. Der engagierte Pädagoge habe, so Rektorin Dorothea Seth-Blendinger in ihrer Laudatio, von Beginn an Verantwortung übernommen. So zeichnet der vielseitig interessierte Lehrer für den Aufbau eines leistungsfähigen Schulsanitätsdiensts verantwortlich. Er habe sich intensiv in die Thematik des Datenschutzes eingearbeitet. Von Anfang an sei er eine treibende Kraft in der Schulentwicklung gewesen.

Schulzentrum Blaufelden Schüler sollen eine Mensa bekommen In Blaufelden soll kein Neubau für die Verpflegung der Schüler errichtet werden. Stattdessen ist der Umbau von bestehenden Räumen vorgesehen.

Nach seiner Ernennung zum Konrektor 2016 habe sich ihr Stellvertreter, so Seth-Blendinger, in kürzester Zeit in sein neues Amt eingearbeitet und neue Arbeitsfelder übernommen. Als Beispiele aus einer langen Liste führte die Schulleiterin die Einführung der Ganztagsschule, die Umsetzung des neuen Bildungsplans, die Weiterentwicklung des Schulzentrums und die Boris-Rezertifizierung an. Der passionierte Bogenschütze habe mit all seinen Pfeilen, mit all seinen Aktionen ins Schwarze getroffen. Stefan Bauder habe sich, so die Rektorin, „weit über das normale Maß des Konrektorierens hi­nausreichend“ eingebracht. In ihrer Abwesenheit habe er bravourös die Schulleitung gemeistert.

Dorothea Seth-Blendinger charakterisierte Stefan Bauder als einen Pädagogen mit einem hohen Berufsethos und viel Leidenschaft für sein Tun. Die Menschlichkeit, welche sie an ihrem Stellvertreter als prägende Eigenschaft zu schätzen weiß, wurde auch in den persönlichen Beiträgen des Lehrerkollegiums zum Ausdruck gebracht. In Sketchen, in gereimten Worten und in Liedern zollten die Kollegen ihrem scheidenden „Vizechef“ hohen Respekt für seinen Einsatz zum Wohl aller an der Schule Beteiligten.

Das könnte dich auch auch interessieren: