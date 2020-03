Am Samstagnachmittag hat Dorothea Seth-Blendinger das Testergebnis bekommen: Sie ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Auf Anraten des Gesundheitsamts soll sie jedoch bis zum Ende der Woche in häuslicher Quarantäne bleiben, um die 14-Tages-Frist einzuhalten, in der die Krankheit ausbrechen kann. Die Quarantäne sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilt Seth-Blendinger auf HT-Nachfrage mit: „Ich bin gesund und komplett symptomfrei. Ich fühle mich gut.“

Die Leiterin des Schulzentrums Blaufelden hatte Mitte vergangener Woche einen Anruf des Gesundheitsamts bekommen. Sie wurde informiert, dass sich im selben Flugzeug, mit dem sie am Ende der Faschingsferien von Marrakesch zurück nach Nürnberg geflogen war, eine Person befand, die an Covid-19 erkrankt war. Vorsorglich sollte sie sich in Quarantäne begeben, auch wenn sich bei ihr keine Anzeichen für eine Erkrankung gezeigt hatten. Vorsorglich wurde sie vom Gesundheitsamt getestet.

Schulleiterin arbeitet von zu Hause aus

Marokko und speziell die Region um Marrakesch herum gilt nicht als Risikogebiet. Zur Zeit des Aufenthalts von Seth-Blendinger war in dem nordafrikanischen Land kein Corona-Fall bekannt. Inzwischen meldet das Robert-Koch-Institut zwei erkrankte Personen in Marokko. In Deutschland sind mittlerweile mehr als Tausend Fälle gemeldet, in Italien sind es rund 7400 (auch in Südkorea) und in China, wo die Krankheit ausbrach, gibt es mehr als 80.000 Corona-Patienten.

Lehrer, Schüler und Eltern des Schulzentrums Blaufelden waren Ende vergangener Woche mit einem Schreiben über die Quarantäne informiert worden. Besondere Vorsichtsmaßnahmen wurden nicht eingeleitet, der Schulbetrieb läuft normal weiter. „Ich begleite und leite die Amtsgeschäfte von zu Hause aus und unterstütze die kommissarische Schulleitung“, erklärt Seth-Blendinger. Am Montag, 16. März, wird sie ihre Arbeit wieder wie gewohnt aufnehmen.