Nach den Pfingstferien geht es für alle Schüler wieder los. Ab dem 15. Juni sollen an den Grund-, Real-, Haupt- und Werkrealschulen sowie an den Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und den Beruflichen Schulen wieder alle Klassen in einem rollierenden System unterrichtet werden, heißt es in der neuesten Verordnung des Kultusministeriums.

Auch die 5. bis 8. Klassen der Schlossrealschule Gaildorf haben nach den Pfingstferien wieder Unterricht, und zwar in einem wochenweise rollierendem System, erklärt Schulleiter Dr. Tobias Jaschke. „Die 9. Klassen erhalten nach Pfingsten jede Woche Unterricht an der Schule. Für die 10. Klassen sehen wir ein reduziertes Unterrichtsangebot vor.“ Die Lehrkräfte werden in den verbleibenden Wochen des laufenden Schuljahres versuchen, die Inhalte der Fernlernwochen nachzubereiten und zentrale Verstehensaspekte, insbesondere der Hauptfächer, in den Fokus zu stellen.

Wiederbeginn organisieren

„Das reine Homeschooling findet bald ein Ende“, sagt Andreas Petrou, Schulleiter der Gewerblichen Schule Crailsheim. Nach den Pfingstferien beginnt auch für alle anderen Klassen der Gewerblichen Schule wieder der Präsenzunterricht. Der Fokus soll dann vor allem auf den Klassen liegen, die im kommenden Jahr ihre Prüfungen schreiben. Derzeit gilt es also, den Wiederbeginn zu organisieren. Unter anderem werden neue Stundenpläne erstellt, es wird koordiniert, wann welche Klassen anwesend sind und an welchen Tagen weiterhin von daheim gearbeitet wird. Noch ist die Planung nicht fertig, die Schüler sollen laut Petrou aber bald erfahren, wie es weitergeht: „Unser Ziel ist, die Schüler noch vor den Ferien so umfassend wie möglich zu informieren.“

Am Haller Erasmus-Widmann-Gymnasium steht ebenfalls der Start für alle weiteren Klassen bevor. Die Klassen 5 bis 10 werden jeweils halbiert, sodass nur circa 15 Schüler in einem Raum unterrichtet werden, erklärt Schulleiter Ralph Schröder den vorläufigen Plan. Das sei an der Schule ohne große Probleme möglich, da es die räumlichen und auch personellen Ressourcen dafür gebe.