Schritt für Schritt öffnen die Schulen im Haller Landkreis ab 4. Mai wieder ihre Türen. Aber erstmal nur für die Abschlussklassen beziehungsweise für die Klassenstufe davor. Denn die Abschlussprüfungen stehen bevor. „Im Gegensatz zu den allgemeinbildenden Schulen startet in den Beruflichen Schulen nur das Abschlussjahr“, sagt Marliese Hanschke, geschäftsführende Schulleiterin der Haller Sibilla-Egen-Schule. Das betrifft alle sechs Beruflichen Schulen im Kreis. Insgesamt werden am Berufsschulzentrum Hall 860 Schüler in 65 Klassen wieder vor Ort unterrichtet, circa die Hälfte davon Teilzeitschüler, und am Berufsschulzentrum Crailsheim 816 Schüler.

Ein Schüler an einem Tisch

Auch an der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum West fangen nur die Abschlussklassen der Real-, Werkreal- und Hauptschule an. „Wir rechnen da schon mit 200 Schülern, deshalb fangen erst mal nur die an“, sagt Rektor Thomas Kuhn. Er möchte so eine Hordenbildung vermeiden. Am Haller Erasmus-Widmann-Gymnasium (EWG) dürfen die Schüler der Kursstufe 11 und 12 ab Montag wieder in die Schule, erklärt Schulleiter Ralph Schröder.

Sowohl Jugendliche als auch Lehrer müssen dabei strenge Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. „Es darf jeweils nur ein Schüler an einem Tisch sitzen, die mindestens 1,5 Meter auseinanderstehen.“ So wie an den anderen Schulen auch gibt es in jedem Klassenzimmer ein Waschbecken, Seifenspender und Papierhandtücher, damit sich die Schüler die Hände regelmäßig waschen können. Auch in den Pausen sollen möglichst wenig Schüler gleichzeitig draußen sein. Klassen werden auf verschiedene Räume aufgeteilt, damit nicht mehr als zwölf Jugendliche in einem Raum sitzen, sagt Schröder. „Es muss auch regelmäßig gelüftet werden.“ Außerdem müssen am EWG Schüler und Lehrer außerhalb des Unterrichts einen Mundschutz tragen, der individuell angeschafft werden muss. Auch Kuhn möchte das an seiner Schule so handhaben.

Laut Kultusministerium sei das aber keine Pflicht. In den Beruflichen Schulen können Masken freiwillig getragen werden. „Aber eine Pflicht könnte schon noch kommen“, sagt Hanschke. Auch Thomas Pfeffer, Rektor am Schulzentrum Bühlertann, würde die Schutzmaskenpflicht gerne auf seine Schule ausweiten. „Das wäre ein weiterer Sicherheitsaspekt, auf den ich mit Lehrern und Eltern hinarbeite“, sagt er. Fünf Klassen mit insgesamt 98 Schülern starten dort am 4. Mai wieder. „Wir haben drei Gebäude und die Schüler werden darauf aufgeteilt“, erklärt er. Auch hier sollen nicht mehr als zwölf Schüler in einem Raum unterrichtet werden.

Unterricht beginnt versetzt

Auch am Schulzentrum Michelbach wurden Vorkehrungen getroffen. Die Schule halte sich dabei an die Hygienehinweise des Kultusministeriums. So werden beispielsweise nur noch halbe Klassen in einem Raum unterrichtet, so Realschulleiter Achim Meindel. Insgesamt handelt es sich um 53 Schüler der Klassen 9 und 10 der Realschule sowie um gut 100 Schüler am Gymnasium, die im Schloss unterrichtet werden. „Inhaltlich ist es so, dass für die Klasse 10r ausschließlich die Prüfungsvorbereitung ansteht. Für die Klasse 9r planen wir in der ersten Woche ein Aufarbeiten der fünf Wochen Fernunterricht, um dann wieder auf einem Stand zu sein“, so Meindel.

Auch an der Haller Waldorfschule geht der Unterricht für die Klassen 11, 12 und 13 wieder los, erläutert Fabian Stoermer, pä­dagogischer Geschäftsführer. Genauso wie in den anderen Schulen beginnt der Unterricht versetzt. So soll eine Entzerrung des Schulbusverkehrs ermöglicht werden. An vielen der Schulen werden die Stundenpläne möglichst so gestaltet, dass die Jugendlichen nur am Vormittag Unterricht haben und dann auch nicht in allen Fächern. Am Schulzentrum Bühlertann beispielsweise werde ausschließlich in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch unterrichtet, die anderen Inhalte werden weiterhin im Homeschooling erledigt. Für die Kursstufe 12 am EWG und auch die Klassen in der Gemeinschaftsschule gibt es Unterricht nur in den Fächern, in denen eine schriftliche Prüfung abgelegt werden muss. In der Kursstufe 11 am EWG werden die fünfstündigen Leistungs- und dreistündigen Basisfächer unterrichtet.

Keine Bäcker vor Ort

Eine weitere Einschränkung gibt es beim Essen an den Schulen. Die Schulbäcker und Mensen dürfen nicht in Betrieb gehen. Daher sind die Schüler dazu angehalten, ihre Verpflegung mitzubringen. „Wir freuen uns aber alle darauf, dass wieder ein Hauch Normalität einkehrt“, so Pfeffer.