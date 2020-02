In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind der Polizei Schüsse in der Gartenstraße in Heilbronn gemeldet worden. Das teilte die Polizei mit. Angerufen hat die Schwester des Generalsekretärs der Heilbronner Ditib-Moscheen, Abdurrahman Atasoy, die von Knallgeräuschen geweckt worden sei. Ditib ist die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, der größte Moscheeverband in Deutschland. In einer Pressemitteilung kritisiert die Organisation stark das Vorgehen der Polizei nach der nächtlichen Alarmierung.

Am Sonntagvormittag hat Atasoy Hülsen von Knall- und Gaspatronen vor dem Haus gefunden hat. Das teilte er um 10.30 Uhr der Polizei mit.

Ditib-Generalsekretär Atasoy fühlt sich bedroht

Er sei demnach der Auffassung, dass sich die Schüsse auf ihn bezogen hätten, da er um diese Zeit in Heilbronn zu Besuch bei seiner Schwester ankam. Woher die Hülsen stammen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Nachbarn bestätigten, dass es in der Nacht Knallgeräusche gab. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Aufenthalts des Generalsekretärs in Heilbronn und einer möglichen Bedrohungslage gegenüber seiner Person wurde die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei Heilbronn mit der Sachbearbeitung beauftragt. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Polizei sucht Zeugen

Wer konnte in der Nacht zum Sonntag, gegen 0.15 Uhr, im Bereich der Gartenstraße Schuss- oder Knallgeräusche vernehmen?

Wer hat Personen gesehen, die sich um diese Zeit im dortigen Bereich auffällig verhalten haben?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131/104-4444 erbeten.